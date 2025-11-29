客委會《我的遠方》音樂會 旋律引領追尋夢想

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市客委會「客莊音樂影像故事」系列，第8屆全新篇章《我的遠方》音樂會，今（30）日於北藝中心球劇場獻演，以「世界客家」為主題，以音樂探索都會客家的多元人文，現場700多名觀眾，隨著旋律追尋夢想，在音樂中感受都會客家的文化融合與情感共鳴。

臺北市客委會表示，「臺北客莊音樂影像故事」系列透過田野調查與音樂創作的交織，關照客家文化與時代變遷。今年《我的遠方》音樂會，以「夢想」為出發點，從客家啟程、立足臺北，延伸至「世界客家」的宏觀視野，象徵一場從在地出發、走向世界的客家文化旅程。

《我的遠方》音樂會聚焦2條敘事軸線，包括「外國人在臺灣做客家事」與「臺灣客家人在海外做客家事」，透過田調訪談，邀請多位不同文化背景的創作者、藝術家與學者，分享他們關於夢想與文化的生命故事。

節目由金鐘獎得主徐哲緯主持，集結金曲製作人黃培育與金曲創作陣容米莎、一虎一虎、劉榮昌、邱廉欽、粹垢Traego Band共同演出。節目融合「世界音樂」的異國元素，讓語言、旋律與文化相互交融，創作兼具國際視野與在地情感的全新客家歌曲，呈現跨文化交流下的客家音樂新風貌。

臺北市客委會主任委員吳文德表示，《我的遠方》音樂會在籌備過程中，邀集多位長期關注客家議題的跨國受訪者，包括英譯客家文學《蕉王》的文學譯者史天慕、以裝置藝術探尋客家身分歸屬的藝術家余曉冰、深耕客莊傳遞福音的宣教士朴仁秀夫婦，以及長期研究海外客家脈絡的國立陽明交通大學人文社會學系主任羅烈師與多媒材藝術家江凱群等人。透過雙向交織的生命故事，凝聚了對客家文化的深層意識，也串起屬於當代客家的世界觀。

音樂會現場特別準備100份精美旅行吊牌好禮，開放觀眾活動後打卡或填寫問卷免費領取。這份象徵「啟程」的小禮物，寓意著追夢的勇氣與心靈的遠方，陪伴大家與《我的遠方》共下邁向心中的未來。

《我的遠方》音樂會節目兼具國際視野與在地情感，獻演全新客家歌曲。（臺北市客委會提供）

客委會《我的遠方》音樂會，今（30）日於北藝中心球劇場獻演，現場700多名觀眾，隨著旋律追尋夢想。（臺北市客委會提供）

客委會《我的遠方》音樂會，感受都會客家的文化融合與情感共鳴。（臺北市客委會提供）