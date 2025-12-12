客嫌「關東煮太辣」倒回鍋！ 店員無奈銷毀整鍋報警

▲ 圖/翻攝自Threads

台中市 / 吳欣蓉

近日有民眾爬完山，去位在台中市谷關的一間超商消費，沒想到遇到奧客，稱關東煮太辣想退貨，被店員依規拒絕後，竟將整碗倒回鍋，怒氣沖沖地離開，讓在場人全傻眼。

有網友在Threads上貼出一段影片，表示在谷關爬完山後，去全家遇到超級奧客，跟店員嫌關東煮太辣要退貨，但店員表明不能退，他就將已盛出的一碗關東煮直接倒回鍋裡，轉身離開，而店員最後則無奈整鍋銷毀。

後來超商也有報警，可是警方抵達時，這位客人已離開店裡，相關影片都有提供給警方，希望最後能把此人找來承擔應負責任。

影片爆出後，網友也紛紛怒批「損害罪毀損罪告下去不要放過這種人」、「這要叫奧客賠償啊」、「吃不了辣，幹嘛買奧客無誤」、「損害了就跑 ，俗辣奧客」、「眼睛是哪裡有問題，看不出來是辣的嗎？傻眼」。

