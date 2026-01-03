客嫌「10蛤蜊+2小透抽」380元貴 火鍋店：斷章取義

桃園市 / 綜合報導

天氣寒冷，不少民眾會吃鍋暖暖身子，不過在桃園卻有火鍋店發生消費糾紛。有民眾吃完火鍋後，在火鍋店的Google評論留下一顆星評價，還PO出蛤蜊透抽鍋的照片，寫下蛤蜊10顆，小透抽只有2隻太貴了。對此店家也出面回應，表示民眾點的是有肉片的組合餐，指控客人把肉另外拿走了再PO文、斷章取義，看了相當難過。

民眾VS.記者說：「(肉)不能涮太久，(涮太久會老掉)對。」鮮紅肉盤油花細密，放進鍋裡涮讓人看了食指大動，天冷吃鍋暖好五臟廟，但有人卻吃到一肚子氣。

民眾在火鍋店的Google評論，留下一星負評，寫道蛤蜊透抽鍋這樣380，蛤蜊10顆透抽小的只有兩隻，連一顆星都不想給，抱怨店家給的份量太少，但店家也有話要說，當事火鍋店業者說：「因為他(PO文民眾)點的是組合餐，它是有透抽，有蛤蜊，還有肉的，他把肉另外拿走了，再來PO文，再來斷章取義地說我們的東西太少。」

老闆娘強忍淚水，拿出蛤蜊透抽鍋組合餐，盤子上滿滿的食材，與民眾PO的無肉版本，只剩透抽蛤蜊相差甚遠，當事火鍋店業者說：「那我們因為擺盤的關係，所以我們必須要有空間放肉，那如果你真的只有點蛤蜊透抽鍋，我們的擺盤絕對不是這個樣子，第一次遇到不實的PO文。」

老闆娘說，當天有看到負評，但覺得對方如果已經不喜歡這間店，再多做解釋也徒勞無功，其實這間火鍋店，在桃園中壢在地經營25年，不少常客都力挺店家，非當事民眾說：「我們來吃是都很OK，對我們來吃的時候，像那個鮮蝦透抽都很OK啊。」

非當事民眾說：「啊你要吃精緻的，就是要新鮮，對不對，(店家的份量)可以啦，這樣可以了啦。」客人餐點中的肉片到底去哪，雙方各說各話，店家只希望風波能到此為止。

