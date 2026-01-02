客家傳統建築工藝特展開幕 邀民眾探索匠師智慧結晶

縣長楊文科頒發感謝狀，向捐贈文物者及借展者表達感謝之意。





新竹縣「開物見藝 六進匠語-2026客家傳統建築工藝特展」，核心以峨眉隆聖宮文物出發，集結多名客家匠師名作，策劃6大單元有刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌及修復，2日在新竹縣縣史館盛大登場，展期至10月31日。開幕儀式由仨琴樂坊帶來精彩客家曲目為活動揭開序幕，新竹縣長楊文科到場頒發感謝狀，向捐贈文物者及借展者表達感謝之意，也邀請大家一起探索客家傳統建築匠師智慧結晶，感受近代新竹客家建築工藝的演進與風華。

楊文科縣長說，客家傳統建築工藝特展是文化局30週年慶首個開春記者會，他強調，新竹縣是個人文薈萃、文化底蘊深厚的地方，30週年是推動竹縣文化教育發展的重要里程碑，希望讓更多鄉親知道自己文化是多麼優美，擁有多少的傑出大師，他們所留下文物是多麼豐富，值得大家欣賞及學習，預計3月還有蔡蔭棠大師畫作展出，未來陸續推出精彩展覽，歡迎大家前來欣賞。

文化局長朱淑敏表示，展覽三大亮點，一是重現峨眉隆聖宮民國86年重建前的棟架、彩繪、石雕、木雕等文物。此外，特別展出大木匠師鍾娘德後人捐贈188件珍貴建築手稿數位化成果，以及彩繪大師李登勝、許財勝兄弟，鑿花技術保存者蔡楊吉的多件精彩作品。蔡楊吉與許財勝藝師更捐贈出為本次展覽仿作的「和平有象」木雕、「八仙聚會」彩繪。

開幕儀式後，由策展人劉敏耀進行展場導覽解說，讓現場民眾更加了解本次展覽精華。劉敏耀長期投入文化資產修復實務，藉由展覽呈現脈絡完整的新竹地區營造匠師系譜，特別規劃「人間國寶傅明光司阜紀念專區」，向新竹縣第一位人間國寶致敬，希望帶領民眾認識匠人堅持及精益求精的時代精神。

策展人劉敏耀說，這次主要文物是在1928年隆聖宮改建時，由大木匠師葉金萬、彩繪匠師邱鎮邦及石作辛阿救等大作，保存至今十幾年，這次終於有機會展出，經過這幾年研究調查，了解到這批文物的珍貴性，象徵新竹縣在日治時代時的客家工藝特色。所以這次準備六大主題刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌及修復，希望讓大家了解客家傳統建築工藝的精彩。

鍾娘德司阜曾主持姜阿新洋樓興建、隆聖宮改建，作品廣布在新竹、苗栗、甚至花蓮玉里，像是獅頭山勸化堂超昇寶塔、永光大坪茶廠等。他遺留下的手稿是罕見的匠師體系工程圖說，具有特殊價值，為研究新竹傳統建築工藝與匠師系譜留下關鍵拼圖。



