客家傳統建築工藝特展 楊文科邀鄉親揭開客家師傅智慧結晶

新竹縣政府文化局舉辦「開物見藝六進匠語，二０二六客家傳統建築工藝特展」，核心以峨眉鄉隆聖宮文物出發，集結多名客家匠師名作，策劃六大單元有刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌及修復，二日起在新竹縣縣史館登場，展期至十月卅一日。

縣長楊文科親頒感謝狀，向捐贈文物者及借展者表達感謝之意，也邀請大家一起探索客家傳統建築匠師智慧結晶，感受近代新竹客家建築工藝的演進與風華。客家傳統建築工藝特展是文化局三十週年慶首個開春記者會，希望讓更多鄉親知道自己文化是多麼優美，擁有多少的傑出大師，他們所留下文物是多麼豐富。

文化局長朱淑敏表示，展覽三大亮點，一是重現峨眉隆聖宮民國八十六年重建前的棟架、彩繪、石雕、木雕等文物。此外，特別展出大木匠師鍾娘德後人捐贈一百八十八件珍貴建築手稿數位化成果，以及彩繪大師李登勝、許財勝兄弟，鑿花技術保存者蔡楊吉的多件精彩作品。蔡楊吉與許財勝藝師更捐贈出為本次展覽仿作的「和平有象」木雕、「八仙聚會」彩繪。

策展人劉敏耀表示，這次特別規劃「人間國寶傅明光司阜紀念專區」，向新竹縣第一位人間國寶致敬，希望帶領民眾認識匠人堅持及精益求精的時代精神。這次主要文物是在一九二八年隆聖宮改建時，由大木匠師葉金萬、彩繪匠師邱鎮邦及石作辛阿救等大作，保存至今十幾年，象徵新竹縣在日治時代時的客家工藝特色。

鍾娘德司阜曾主持姜阿新洋樓興建、隆聖宮改建，作品廣布在新竹、苗栗、甚至花蓮玉里，像是獅頭山勸化堂超昇寶塔、永光大坪茶廠等。他遺留下的手稿是罕見的匠師體系工程圖說，具有特殊價值，為研究新竹傳統建築工藝與匠師系譜留下關鍵拼圖。