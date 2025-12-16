客家動畫《毋記得，無關係》 溫柔詮釋跨世代陪伴與記憶流動





《毋記得，無關係》以未來世界為背景，核心設定為一家人造訪一間名為「不記得，沒關係」的餐廳。服務人員皆為樂齡長者，每人各自擁有一道象徵生命經驗的客家料理。

奇幻旅程：孩子按下菜單上的神奇按鈕，便能進入該道料理的記憶世界，展開奇幻冒險。

情感核心：動畫藉由孩子觀察阿公、阿婆因健忘而反覆詢問，並看見父母的耐心回應，逐漸理解長者狀態，學會陪伴的重要，並以一句「不記得，沒關係」溫柔連結跨世代情感。

技術展現：為貼近長者的記憶感受，動畫以魔幻寫實風格建構「腦中世界」，藉由視角變形、閃爍的「記憶磚」與帶有電流質感的聲響，將記憶逐漸流失的狀態具象化。

回應超高齡社會：鼓勵家庭共賞，從影像中學習理解老化

臺灣65歲以上人口即將邁入世界衛生組織定義的超高齡社會（19.99%）。這部動畫正是以故事形式回應此重要的高齡議題。

教育意義： 鼓勵家中長輩與孩子共賞，透過影像學習理解老化，共同建立跨世代連結。

文化深耕： 動畫中的三道料理，分別取材自「後生文學獎」歷屆獲獎文本中的《客家水粄》、《母親的客家小炒》及《半夜粥》，不僅展現臺北客家深耕後生文學的成果，也呈現年輕創作者對客家文化的多元詮釋。

搶先看預告抽禮券：支持客家動畫躍上國際舞台

《毋記得，無關係》刻正參與國際影展賽事。為讓民眾提前一睹魅力，臺北市客委會推出限時活動：

活動內容： 即日起至12月22日止，凡於「臺北客家」臉書粉絲專頁觀看動畫預告片，並完成問卷及指定留言，即可參加抽獎，有機會獲得500元禮券。

邀請民眾共同支持臺北客家動畫持續躍上國際影展舞臺。相關活動資訊請見臺北市客委會官網或「臺北客家」臉書粉專。

