客家動畫《毋記得，無關係》 連結高齡議題 歡迎看預告填問卷抽禮券

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市客家事務委員會再度推出客家動畫《毋記得，無關係》，呈現年長者時而清晰、時而模糊的記憶世界，並改編後生文學獎獲獎文本中的3道料理故事，溫柔描繪家庭照顧與跨世代陪伴。為讓民眾搶先體驗動畫魅力，即日起至12月22日在臉書推動「看預告、填問卷、抽禮券」活動，完成步驟即可抽500元禮券，邀請民眾共下支持臺北客家動畫持續躍上國際影展舞臺。

《毋記得，無關係》以未來世界為背景，描繪一家人搭乘飛船造訪名為「不記得，沒關係」的餐廳，服務人員皆為樂齡長者，每人皆有一道象徵生命經驗的客家料理，孩子按下菜單上的神奇按鈕後，便能進入該道料理的記憶世界，展開一段段奇幻冒險旅程，而點餐過程中，孩子觀察阿公、阿婆因健忘而反覆詢問，父母總以耐心回應，使孩子逐漸理解長者狀態，也學會陪伴的重要；動畫以一句「不記得，沒關係」溫柔連結跨世代情感。

廣告 廣告

臺北市客委會指出，為貼近長者的記憶感受，動畫以魔幻寫實風格建構「腦中世界」，藉由視角變形、閃爍的「記憶磚」與帶有電流質感的聲響，呈現記憶逐漸流失的狀態，將情緒記憶具象化，而臺灣截至11月底，65歲以上人口達465萬7796人，占總人口比率19.99％，即將邁入世界衛生組織定義的超高齡社會，此次以故事形式回應高齡議題，鼓勵家中長輩與孩子共賞，從影像中學習理解老化，共同建立跨世代連結。

另外，動畫中的3道料理，分別取材自後生文學獎歷屆獲獎文本，包含，小品文優選《客家水粄》象徵童年記憶；小品文佳作《母親的客家小炒》反映困頓年代中的家庭情感；小品文優選《半夜粥》則呈現外國女婿在客家家庭中的文化交融與深厚認同，作品不僅展現臺北客家深耕後生文學的成果，也呈現年輕創作者對客家文化的多元詮釋。

此外，《毋記得，無關係》正參與國際影展賽事，為讓民眾提前一睹魅力，臺北市客委會推出「看預告、填問卷、抽禮券」活動，即日起至12月22日凡在「臺北客家」臉書粉絲專頁觀看動畫預告片，並完成問卷及指定留言，即可參加抽獎，有機會獲得500元禮券。

臺北市客委會再度推出客家動畫《毋記得，無關係》，結合客家料理、連結高齡議題，並推出「看預告、填問卷、抽禮券」活動。（臺北市客委會提供）