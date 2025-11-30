客家北管八音傳承不輟苗副縣長邱俐俐期許成為文化保存及創新基地

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會二十九日傍晚五時在後龍客家圓樓舉辦北管八音研習期末展演暨聯誼交流，由研習班成員展現傳統客家音樂人才培訓成果，並藉跨縣市交流各自展演拿手絕活，彼此切磋觀摩共譜新樂章。苗栗縣副縣長邱俐俐特地一襲傳統客家服裝與會，並期許苗栗成為保存與創新客家文化的重要基地。

苗栗在地的「榮興客家採茶劇團」創團人也是「中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會」理事長的鄭榮興，秉持文化傳承使命長年致力民族曲藝推廣，尤其投入客家藝術文化的培育工作不遺餘力，為客家傳統藝術深耕多年，早已桃李滿天下。

鄭榮興自八十二年籌組「榮興薪傳聯誼會」，形成一個自發性的傳承團體。開辦聯誼活動至今已邁入第三十三個年頭，成員每年齊聚一堂，各自以拿手絕活進行展演交流，展現平日練習成果，同時為傳統客家音樂發展與傳承奠定深厚基礎，意義深遠，其貢獻屢獲客委會和縣政府肯定。

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會承辦的「一一四年傳統客家音樂人才培訓－北管八音研習」計畫，歷時半年課程訓練，培育不少新一代客家音樂人才，並於二十九日包晚在客家圓樓舉行成果發表會，陣容龐大的研習成員，在開場表演即令人耳目一新。另外結合榮興薪傳聯誼會邀集團隊交流並接力演出，互相觀摩（見圖）。

北管八音研習成果表演，演出《醉八仙》等精彩節目，另有4個交流觀摩社團接力表演，分別是銅樂軒八音團的《大開門》，臺北八音團的《蟠桃會》，原響八音班的《金葫蘆、柴進寫書》及臺北大大稻埕戲苑客家戲班的《遊湖借傘》等。客委會副主委范佐銘、副縣長邱俐俐、後龍鎮長謝清輝等來賓，由鄭榮興陪同一起坐長板凳聆聽演出。

客委會副主委范佐銘，肯定鄭榮興在培訓人才及傳承客家文化的卓越貢獻，也讚許縣府在推動客家事務及語言、文化傳承的努力成果。他樂見有許多年輕一輩的學員加入研習班，同時鼓勵大家把客家文化融入日常生活。

苗栗縣副縣長邱俐俐以縣府在推動客家事務及客語為通行語言獲七連霸肯定為榮，感謝客委會的大力支持與文化觀光局和鄉鎮市公所相關團隊的努力，這次的成果表演與觀摩交流大?演，更讓人看到客家藝文有了傳遞與承接薪火的好願景，文化可望更加靈活而實用。副縣長邱俐俐肯定鄭榮興長年投入客家戲曲、八音與人才培育，三十 多年來始終薪火不息，是台灣傳統音樂最堅定的力量。她強調，縣府團隊將在縣長鍾東錦帶領下，永續支持傳統客家音樂，包括研習課程、展演平台與青年培育，希望讓更多人看見八音之美，讓苗栗成為保存與創新客家文化的重要基地。