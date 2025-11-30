客家北管八音研習 展成果

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會二十九日傍晚五時在後龍客家圓樓舉辦北管八音研習期末展演暨聯誼交流，由研習班成員展現傳統客家音樂人才培訓成果，並藉跨縣市交流各自展演拿手絕活，彼此切磋觀摩共譜新樂章。苗栗縣副縣長邱俐俐特地一襲傳統客家服裝與會，並期許苗栗成為保存與創新客家文化的重要基地。

苗栗在地的「榮興客家採茶劇團」創團人也是「中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會」理事長的鄭榮興，秉持文化傳承使命長年致力民族曲藝推廣，尤其投入客家藝術文化的培育工作不遺餘力，為客家傳統藝術深耕多年，早已桃李滿天下。鄭榮興自八十二年籌組「榮興薪傳聯誼會」，形成一個自發性的傳承團體。開辦聯誼活動至今已邁入第三十三個年頭，成員每年齊聚一堂，各自以拿手絕活進行展演交流，展現平日練習成果，同時為傳統客家音樂發展與傳承奠定深厚基礎，意義深遠，其貢獻屢獲客委會和縣政府肯定。

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會承辦的「一一四年傳統客家音樂人才培訓－北管八音研習」計畫，歷時半年課程訓練，培育不少新一代客家音樂人才，並於二十九日包晚在客家圓樓舉行成果發表會，陣容龐大的研習成員，在開場表演即令人耳目一新。另外結合榮興薪傳聯誼會邀集團隊交流並接力演出，互相觀摩。