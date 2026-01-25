客家圓樓「苗栗客家百寶課」特展 簡單輕鬆認識客庄
苗栗客家百寶課-藍染工作坊
苗栗縣政府文化觀光局即日起至6月30日於客家圓樓二樓舉辦「苗栗客家百寶課:100個為什麼 打開苗栗記憶」特展，並每月舉辦1場工作坊，星期六日下午另安排藝文表演，免費入場，歡迎民眾來尞。
文觀局長林彥甫表示為讓民眾以親切有趣的方式認識苗栗客家文化，「苗栗客家百寶課:100個為什麼 打開苗栗記憶」特展以「入學-上課-畢業」課堂情境為架構，透過五大主題課程與100則提問設計，引導民眾以簡單、輕鬆、具互動性的方式重新理解苗栗地景、產業、聚落、信仰與生活記憶。
另外，1至6月每月都規劃1場次的客家相關工作坊，有「《染一抹山城藍》藍染客家方巾DIY」(1月31日)、「《捏出客家團圓味》彩虹粄圓磁鐵」(2月28日)、「《花布小手敲敲樂》花布按摩搥手作DIY」(3月7日)、「《把山歌背著走》絹印帆布袋手作DIY」(4月11日)、「《搧一把客家風》客家花布扇」(5月9日)及「《咚咚咚！客家在唱歌》客家花布波浪鼓DIY」(6月13日)，延續展覽精神，將展覽中呈現的苗栗客家文化與生活記憶，轉化為可參與的手作體驗，邀請民眾在實際操作中深化對客家文化的理解！
課程為免費參加，名額有限，第一場工作坊即日起開放線上報名，額滿為止，歡迎大人細子共下報名參加，其他報名及活動訊息可上苗栗縣政府文化觀光局官網https://www.mlc.gov.tw/、「貓裏藝文」FB粉絲專頁查詢，或洽詢Ｗendesign文森設計卓小姐 03-5200852、文觀局客家事務科謝小姐037-352961分機319。
其他人也在看
漢典LuLu超感人誓言逼哭全場！ 淚喊「不能沒有你」曝老公的好：接住我破碎時刻
漢典LuLu超感人誓言逼哭全場！ 淚喊「不能沒有你」曝老公的好：接住我破碎時刻娛樂星聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
約妹子看電影親熱卻被告 二審判決神逆轉原來是她說了「這句話」
即時中心／綜合報導台北市A男透過交友軟體認識B女，兩人相約去MTV觀看電影，雙方發生親密行為，沒想到事後B女指控A男違反意願碰觸她的胸部，一審法官認定A男強制猥褻，判刑10個月；不過，高院法官審理的過程，檢視雙方的通訊軟體聊天，發現B女曾主動詢問A男「要不要發生關係」，但是A男想要「談戀愛」，導致B女不悅。民視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
孩子未來決定城市高度 余文忠帶頭助101清寒學子追夢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／苗栗報導 苗栗市長余文忠昨（24）日於苗栗市藝文中心主持「114學年度第一學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮」，共有101位清寒與優秀學子獲獎。他表示，獎學金5000元或許不大，卻是一份實實在在的肯定與陪伴，這筆基金除了匯集社會善款，更包含自己每年固定捐出50萬元薪資；他告訴孩子，今天取之於社會，未來一定要用之於社會，這樣愛才會一直...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
馬太鞍溪堰塞湖降挖達目標！林保署：風險大幅降低 施工團隊搭機撤離
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導林業保育署花蓮分署今（26）日指出，歷經近1個月的艱險降挖施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺降至2.6萬立...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
高雄港歷史倉庫棧五、棧六整建啟用 (圖)
高雄市工務局新工處表示，高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」已完成整修啟用。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
朴恩斌被掃到車銀優逃稅風波！ 新劇卡關恐遭天價索賠
朴恩斌被掃到車銀優逃稅風波！ 新劇卡關恐遭天價索賠娛樂星聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
守護虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎 (圖)
雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘（圖）因對土地的責任與使命，18年前從北部重返雲林兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，至今不輟，獲得全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
苗栗市親子樂活蘿蔔節 千人齊聚農田共體驗食農教育
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗市公所與苗栗市農會首次攜手嘉盛、嘉新兩里發展協會，25日上午在嘉盛東街互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
趙學煌自由了！翁家明哽咽送別棒球隊戰友 兩人「私下交情」曝
資深藝人趙學煌10日離世，享壽70歲。告別式今（25）日在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行，他的遺孀蔡秋蓉及2位女兒趙珉、趙璿哀戚現身，趙學煌圈內星友寇世勳、寇家瑞、王淑娟、翁家明、李亞明、恬娃、李天柱、楊貴媚等人也皆到場致哀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火娛樂星聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
趙學煌告別式恬娃淚崩看到「他變昆蟲回來」 梁修身罕見現要繼續守護妻子跟家人
資深藝人趙學煌10日因病過世 25日舉辦告別式 合作過的好友都來送他最後一程 恬娃不捨老友淚崩 看到他回來看我們 梁修身導演也罕見露面 對於最後一次合作 他不願多談娛樂星聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
慶祝42歲生日！看到蛋糕想到攀登101 高虹安：白白的是碳酸鎂粉嗎？
今（25）日是新竹市長高虹安42歲生日，下午她也在臉書發文分享慶生照片。她提到今日全台關注的大事，就是美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，她的生日願望很簡單，就是希望新竹市能像霍諾德攻頂、像千層蛋糕的層次一樣，步步高升，越來越好！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1／26「臘八節」必吃臘八粥 自煮食譜一次看！民俗專家提醒做1事還可積德
「臘八」祭祀的其中一個主要目的是避邪逐疫，至於「臘」的意思，有不同的說法：一、「臘」指「合」，臘祭即合祭諸神；二、「臘」指「獵」，獵禽獸作祭祀祖先之用。臘八粥的原料：米、小米、杏仁、白果、胡桃仁、松子仁、腰果、蓮子、紅棗、黑棗、荔枝乾、薏仁、栗子、桂圓、...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
45歲《好聲 Family》奪冠女歌手癌逝！夫揭比賽時癌擴散全身 醫：別誤為痔瘡
曾經帶著7歲女兒一起參加歌唱比賽《好聲 Family》第6季，並一舉奪冠的馬來西亞女歌手毛依賢驚傳已經病逝！她的丈夫蕭靖凇在社群發表長文懷念亡妻，證實抗癌4年、開兩次大刀的她不敵大腸癌病逝，享年45歲健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
指甲顏色、形狀洩漏心肝腎狀況！醫師教你一次看懂
每天滑手機，都看得到自己的手指頭，卻可能忽略了它正在透露健康訊號。基因醫師張家銘指出，指甲的顏色和形狀，往往能反映心、肝、腎等內臟狀況，甚至提醒慢性代謝或免疫問題。觀察指甲，其實是一種簡單又有力的健康檢測方法。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
Lulu 陳漢典婚禮整個演藝圈都來了! 她緊貼邱澤 許光漢成為最幸福的女人!
Lulu 陳漢典婚禮藝人名單太誇張 羨慕被三位男神包圍的她!!!(是位天后😍😍😍 #Lulu #陳漢典 #王力宏 #許光漢 #邱澤 #柯震東 連 #九孔 孔哥都出現了 還有 #辛龍 大哥 很多對結婚的藝人都帶著老婆登場欸 滿滿愛心~💘💘💘娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不解霍諾德為何冒險徒手攀101？女星揭1心態：東方人習慣把死亡看很大
美國攀登好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）完成徒手攀爬台北101，此事引起各界熱議；也傳出不少雜音，包括「為什麼要做這件恐怖的事！」、「有家庭應該想想家人！」先前也因下雨取消，還被質疑「怕死就不要爬啊」對此，女星、作家丁寧在臉書分享，東方人習慣把死亡看得很大，好像為了不要面對這件事……冒險與挑戰都是經過深思熟慮與長時間的訓練才會做的決定。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
過年安心吃！苗栗抽驗302件即食食品 檢驗結果出爐
農曆過年將近，苗栗縣政府衛生局為維護民眾飲食安全，持續落實食品安全抽驗及稽查工作，本次專案共抽驗302件即時食品，抽驗對象涵蓋各大鄉鎮固定攤販及流動攤車等，檢驗項目包括沙門氏菌、金黃色葡萄球菌及單核球李斯特菌等食品衛生標準，檢驗結果均符合規定。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102則留言