客家大團結力挺邱議瑩 曾貴海遺孀朗誦詩作感動全場

高雄市長參選人邱議瑩21日冬至於高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，多個高雄客家社團齊聚聲援，展現高度團結力挺氣勢。前客委會副主委鍾孔炤、前高雄市客委會主委廖松雄，以及已故客籍詩人曾貴海醫師的遺孀曾黃翠茂等人到場相挺，為邱議瑩加油打氣。

↑圖說：客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂女士(右)到場聲援邱議瑩。（圖片來源：邱議瑩服務處提供）

曾黃翠茂表示，邱議瑩為人親和、做事認真，曾貴海醫師生前亦高度肯定她的魄力與能力，深信她的堅持與專業能帶領大高雄持續向前。她並現場朗誦曾醫師詩作〈冬花夜開〉中的詩句「不斷地開花／不滅的夢／在某個小小的角落／悄悄地改變了世界」，以詩傳情，感動在場眾人。

鍾孔炤致詞時指出，「愛拚就會贏」不僅是精神，更是高雄前進的力量，他認為邱議瑩當選就是高雄的勝利，能帶領城市從五星邁向六星。他強調，邱議瑩不只是「客家妹」，更具備「客家心」與「客家精神」，值得客家鄉親團結支持。

廖松雄則表示，邱議瑩深受父親邱茂男影響，自年輕時便投入民主與自由的實踐，承襲穩健踏實的政治理念。他指出，邱目前在民調中領先，期盼她延續客家精神，持續帶領高雄穩健前行。

↑圖說：高雄客家社團齊聚力挺邱議瑩參選高雄市長，盼成為高雄第一位客籍市長（圖片來源：邱議瑩服務處提供）

活動現場，包括高雄市客家薪客山歌團、客家真情綜藝團、客家樂線綜藝團及桂陽客家綜藝團等多個客家社團代表到場共襄盛舉，展現高雄客家社群大團結、全力相挺邱議瑩的強大氣勢。

邱議瑩表示，感謝鄉親的熱情支持，自己從擔任客委會副主委到立委期間，始終致力於客語與客家文化的推廣與傳承。她也懇請鄉親在初選民調中給予支持，期盼成為「高雄第一位客籍市長」，持續為高雄打拚、為城市未來努力。

