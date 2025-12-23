客家大老力挺邱議瑩 許智傑赴日城市外交獲讚

立委許智傑23日與台灣虎航董事長黃世惠搭乘高雄-熊本首航班機，代表高雄出席日方首航儀式，推動高雄與熊本姊妹市外交。（許智傑團隊提供）

立委許智傑23日與台灣虎航董事長黃世惠搭乘高雄-熊本首航班機，代表高雄出席日方首航儀式，推動高雄與熊本姊妹市外交。（許智傑團隊提供）

立委邱議瑩21日冬至在高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，獲客籍詩人曾貴海遺孀等大老力挺。（邱議瑩團隊提供）

民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，參選人各展實力尋求支持。立委邱議瑩21日冬至在高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，獲客籍詩人曾貴海遺孀等大老力挺；另一參選人許智傑23日則搭乘高雄-熊本首航班機赴日，代表高雄推動城市外交，獲熊本縣知事讚譽「很尊敬的大哥」。

立委邱議瑩在高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，獲高雄客家社團齊聚力挺。前客委會副主委鍾孔炤、前高雄市客委會主委廖松雄，以及客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂女士皆到場聲援。

曾黃翠茂深情朗誦曾醫師詩作《冬花夜開》：「不斷地開花／不滅的夢／在某個小小的角落／悄悄地改變了世界」，並表示曾貴海生前高度肯定邱議瑩的魄力與能力。

鍾孔炤強調，邱議瑩不只是「客家妹」，更有「客家心」與「客家精神」，當選將帶領高雄從五星邁向六星。邱議瑩期盼成為「高雄第一位客籍市長」，持續推動客語與文化傳承。

另一邊，甫舉行7萬人造勢的許智傑，23日與台灣虎航董事長黃世惠搭乘高雄-熊本首航班機，代表高雄出席日方首航儀式，推動高雄與熊本姊妹市外交。許智傑致贈代表台灣觀光的「喔熊」頸枕，與熊本熊部長親密互動，熊本縣木村敬知事更稱讚：「許智傑很照顧我，是我很尊敬的大哥。」

此行推動高雄-熊本-台南3地串飛，將成為「台積電鐵三角」，深化南台灣與日本熊本情誼。許智傑表示，長年在交通委員會關注航空發展，已催生超過25條直飛航線，明年將開闢第10條直飛高雄的日本航點神戶，大幅提升高雄國際能見度。

