客家女力百年行路 《靚影》新書苗栗發表

客家委員會客家文化發展中心十八日於苗栗銅鑼的臺灣客家文化館簡報室舉辦《靚影：客庄女力百年行路》新書發表座談會。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

客家委員會客家文化發展中心十八日於苗栗銅鑼的臺灣客家文化館簡報室舉辦《靚影：客庄女力百年行路》新書發表座談會，特別邀請到作者─國立中央大學姜貞吟教授；作家與資深媒體人張典婉女士、導演鄭慧玲女士及朱毓萍女士。從歷史、文化與當代社會的多重視角，對話百年來客家女性的生命軌跡與行動智慧，展現她們在族群文化與性別平等推進中的關鍵力量。

這本書由客家文化發展中心策劃出版，以「靚影」為象徵，記錄客家女性在時代轉變中的身影與故事。從早期傳教士筆下的觀察、人類學者的田野紀錄，到當代女性的書寫與行動，內容橫跨歷史與現代、地方與全球，呈現客家女性如何在父系社會架構中尋找縫隙，開創屬於自己的空間，並與新住民女性一同在客庄落地生根，讓多元文化在共生中綻放。

廣告 廣告

這次新書發表會，客家委員會主任秘書廖育珮出席，並分享自身家族經驗，提及出身觀音廖家，從童年生活記憶中，深刻感受到傳統家庭結構中男尊女卑的性別分工樣貌，以及女性長年承擔繁重家務與勞動的辛勞處境。她指出，這些生命經驗與《靚影：客庄女力百年行路》書中所呈現的歷史情境相互呼應，也讓她在閱讀過程中產生強烈共鳴。

《靚影：客庄女力百年行路》即日起於五南文化廣場、國家書店、南天書局及本中心好客商城(網址：https://reurl.cc/mxlllA)等平台正式發售，讓更多讀者一同感受客家文化底蘊與傳承精神。