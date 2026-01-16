客家委員會客家文化發展中心新卸任主任交接

客家委員會客家文化發展中心舉行新卸任主任交接典禮左為卸任主任何金樑右為新任主任謝勝信。

客家委員會客家文化發展中心昨十六日上午在臺灣客家文化館國際會議廳舉行新卸任主任交接典禮，新任主委謝勝信在客委會主委古秀妃及眾多來賓見證下，接下印信並宣誓就職。

苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗多個鄉鎮市長或代表、農業部代表、客家委員及各界人士到場觀禮。首先由客委會主委古秀妃親自監交，原主任何金樑將印信交予新任主任謝勝信並宣誓就職，儀式簡單而隆重。

客委會主委古秀妃致詞時表示，何金樑主任自民國一0五年接任客發中心主任，將人生最精華的十年奉獻給中心，在他帶領下打下良好的基礎，「臺灣客家文化館」與「六堆容家文化園區」不僅發展成為學術研究與文化保存的重鎮，更雙雙於114年榮獲觀光署「觀光百大亮點獎」，六堆園區更奪下「最佳國旅創新獎」。古主委特別肯定何金樑主任待人熱誠且行政經驗豐富，未來將借重其厚實基礎轉任客委會語言發展處處長，為客語傳承開創新局。

古秀妃主委指出，新任主任謝勝信為屏東在地客家子弟，具備土木工程專業背景，基層公務員出身，歷任屏東縣政府工務局長、水利處長及農業部農業科技園區管理中心主任，行政資歷極為完整，兼具「技術專才」與「行政長才」，且長年深耕地方聚落，擁有深厚的「客家心」此次派任謝主任，正是看重其卓越的園區營運領導力與工程精準度，可謂適才適所。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，昨天參加客家文化發展中心主任交接典禮，對苗栗來說別具意義，何金樑主任十年來深耕客庄文化與語言推廣，成果豐碩，縣府表達由衷感謝；也期待謝勝信主任以其豐富的園區管理經驗，帶領中心邁向新的階段。苗栗是客家大縣，縣府將持續與客委會緊密合作，推動客家語言與文化的保存與創新，讓客家文化在生活中被看見、被使用，也被下一代自然接住。