客家委員會客家文化發展中心一一三年度捐贈文物感謝儀式暨文物特展開展活動

客家委員會客家文化發展中心昨十二日於台灣客家文化館辦理「客家个藏寶－一一三年度捐贈文物特展暨捐贈感謝活動」，透過捐贈感謝儀式及特展開幕，不僅呈現客家文物典藏的成果，也向熱心捐贈文物的客家各界人士致上最誠摯謝意。這些珍貴藏品不但豐富了客發中心的典藏量能，亦將做為後續展示、教育推廣與活化再利用的重要基礎。

客發中心主任何金樑表示，客發中心近年積極推動文物典藏與再應用，成果豐碩，今年除向十三位文物捐贈者致贈感謝狀，感謝其支持文化保存外，並特別回贈復刻古砲（銃）予佳冬蕭家祖屋協會蕭義雄前主委，以致意其對文物研究的貢獻。此外，今年最令人矚目的亮點，則是勤美集團無償捐贈香格里拉樂園珍藏之四百餘件客庄文物，成為首例民間企業大規模捐贈文化資產。

活動現場也同步呈現本年度重要文化資產保存成果，包括客發中心藏品「屏東江昶榮進士傳世冬夏冠組」與「屏東江上蓉（江昶榮）硃卷印版」獲指定公告為一般古物；另由客發中心輔導的「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」成功登錄為民俗類無形文化資產，以及「客家祖牌」登錄為傳統工藝類無形文化資產。這些成果不僅深化了客發中心典藏研究，也提升文物加值應用與社會可近性，未來將持續推動跨館合作與國際交流，讓更多人能看見客家文化豐富而多元的內涵。

客發中心自啟動客家文物實體典藏工作以來，至一一三年底已累計蒐藏一萬六千餘件文物，一一三年度更獲十三位捐贈者慷慨捐贈四百餘件文物，本次捐贈特展精選其中五十餘件具代表性藏品展出，規劃九大主題展區呈現其文化內涵。特展從「跨海?築根：客家連結的見證」揭開序幕，藉由日本崇正總會周子秋會長捐贈的會旗與大會照片，展現跨地域連結的歷史軌跡；「紙上之聲」則以客家雜誌社張義品經理捐贈的《客家風雲》雜誌，呈現客家出版品在文化傳播中的重要角色；「詩與史的銘刻」展出客發中心購置的《北京銘》詩集，呈現詩文與時代記憶的互動（見圖）。

生活文化亦是展覽的一大亮點，「眠床歲月」以陳瑞祥先生、陳詹蘭妹女士暨子孫捐贈的紅眠床，以及屏東縣內埔鄉陽濟院老街發展協會捐贈的漆皮枕、繡花拖鞋等物件，重現日常起居的質樸風景；「灶下日常」則透過古紹宏先生捐贈的木製粄印與台中市神岡區岸裡小學捐贈的陶製粄印、糕印模與木工刨刀等器物，引領觀眾回味傳統廚房與工藝製作的溫度；「家族風華」透過黃南球家族後代黃卓權老師捐贈的珍貴照片與證券，呈現家族風貌；「家族記憶」則藉由羅喜蘭女士捐贈的土地契約，呈現世代傳承故事；「高樹群像」由曾彩金老師捐贈的文史資料串起地方人物記憶；「牧耕?風土：與土地共生的智慧」以何民雄先生捐贈的灌牛管、藥碾子，潘大州先生捐贈的鏟子、抽油器，以及羅永昌先生捐贈的茶葉甕、青花盤等器物，展現客家族群在土地與農耕生活中的智慧結晶。展覽藉由跨海連結、家族記憶、生活器物與土地工藝的交織，全面呈現客家文化深厚而細膩的文化圖景。