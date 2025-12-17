客家委員會攜手紙風車劇團 打造2025親子客家劇「燈怪」將登場

南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

客家委員會攜手紙風車劇團，打造的2025親子客家劇〝燈怪〞即將在12月26到28登場，將透過精彩的劇情，打破語言隔閡，讓觀眾自然接觸客語，市長黃偉哲出席今天的宣傳記者會，邀請市民朋友一起到場同歡。





台南市長黃偉哲出席宣傳活動，邀請民眾一起看燈怪。（圖／民視新聞）表演人員：「欸這看起來綠油油的一定很好吃喔，哈哈哈太好了哈哈哈。」眾所期待的客家藝文親子劇〝燈怪〞，即將登場，宣傳記者會中，瓜族演出片段，讓大小朋友看得目不轉睛，台南市長黃偉哲也親自到場，與民眾同歡。台南市長黃偉哲：「年度大戲燈怪，在今年又是跟紙風車再一次的合作，中央也希望把客家文化能夠藉著紙風車，能夠到各地來巡演，一起來看燈怪，燈怪多厲害就在台南，來看一點都不奇怪。」

客委會與紙風車劇團攜手打造燈怪，市長黃偉哲邀請親子到場同歡。（圖／民視新聞）客家委員會攜手紙風車劇團，打造全新2025客家親子劇燈怪，12月26日到12月28日，即將在台南安平登場，不但有八公尺高的燈燈國王，領軍15隻超萌人偶角色，現場還準備了3000支螢光棒，要邀請觀眾們化身為海底星光，與舞台上的表演互動，一起打怪。紙風車劇團團長任建誠：「希望提醒小朋友能夠注意環境的保育，同時愛護我們的海洋，那把這樣永續的精神融入在我們兒童劇當中，我們當然希望小朋友藉由看這個表演，也可以學會聽客家話，甚至講講客家話唱唱客家歌。」客家委員會副主任委員范佐銘：「故事內容就是有瓜族跟燈族，兩個族共生共融共同合作的這樣一個故事。」雖然客語比例高，但劇團將透過精彩劇情、字幕和互動，打破語言的隔閡，讓小朋友自然快樂的接觸客語，劇情融合族群共融、環境保護等，歡迎親子一起到場欣賞。

