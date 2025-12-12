客家小炒PK賽！ 7：6票「AI炒菜機」險勝真人廚師

台中市 / 綜合報導

台中弘光科技大學舉辦一場客家小炒PK賽，由AI智能炒菜機器和餐飲系師生對戰廚藝，最後誰贏了呢一起來看。

豆干、五花肉和乾魷魚食材，加上芹菜等調味拌炒，香噴噴的客家小炒出爐，兩道菜都是色香味俱全，但其實，一盤是機器炒出來，一盤是人工炒出來的。

主廚劉政毅說：「一鍵按下去，就可以做操作了。」主廚按下菜譜品項，依序倒入豆干、青菜等食材，炒菜機拌炒，4分鐘後就出爐，另外一邊，學生用蝦米蒜末辣椒等爆香，加入豆干等大火熱炒，6分鐘完成，這是台中弘光科技大學登場的PK賽，校方派出餐飲系師生和AI智能炒菜機對戰，由15位民眾盲測投票，最是AI機器獲得7票，勝出人工炒的6票。

學生VS.記者說：「AI的微辣是比較我能接受的，(不會太辣是不是)對，香氣也很剛好。」學生說：「AI(炒)的肉質比較偏硬，學校(炒)的就比較軟嫩。」機器炒的好吃，還是人工炒的好吃，民眾各有所好，不過AI炒菜，還有一個優勢。

AI機器業者梁皓閔說：「在火力上面的溫度，控制可能會不一定，(師傅)手的力道會慢慢減弱，因為人體畢竟還是需要休息，機器可以長時間的發揮它的效益。」AI越來越進步，學生和新科技互相切磋，或許未來的廚房裡，真的會出現人類大廚，和AI炒菜機一起炒菜的有趣畫面。

