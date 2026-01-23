客家幣排除都會客家？黃心華促納入新北市政策化

（記者陳志仁／新北報導）針對中央推動「客家幣」政策，新北市議員黃心華表示，客家幣以打造「講客生活圈」、活絡客庄經濟為目標，政策立意正確；根據行政院資料，客家幣累計發放逾28萬份、消費金額突破9,181萬元，顯示具一定成效與民眾接受度。

圖／黃心華進認為，客家幣的成效不應僅被視為文化補助的成果，而應思考如何讓語言與文化真正進入日常消費與生活場景。（新北市議員黃心華服務處提供）

黃心華指出，儘管政策初衷良善，但在制度設計與實際使用上，仍存在明顯結構性限制；現行客家幣僅適用於特定縣市及「客家文化重點發展區」，採取高度點狀式規劃，導致像新北市這類人口高度集中、客家族群以都會型分布為主的城市，反而難以實質參與政策，形同在制度上被排除在外。

廣告 廣告

黃心華強調，新北市並非沒有客家族群，而是聚落樣態已不同於傳統農村客庄，多數客家家庭早已融入都會生活圈，日常消費場域涵蓋商圈、市場及社區型店家；若中央仍以是否劃入客庄區作為政策資源配置的主要依據，不僅難以回應都會客家族群的實際生活需求，也與「打造講客生活圈」的政策初衷有所落差。

黃心華認為，客家幣的成效不應僅被視為文化補助的成果，而應思考如何讓語言與文化真正進入日常消費與生活場景；新北市具備人口基數大、行動支付普及、商業型態完整等條件，反而是檢驗並升級「都會型客家政策」的重要場域，中央若長期忽略，等於錯失政策深化與擴散的關鍵機會。

對此，黃心華呼籲中央相關的部會，應儘速檢討客家幣制度設計，調整使用通路與適用範圍，將新北市等都會型客家人口聚集城市納入整體規劃；讓客家政策真正走進民眾日常的生活，落實語言傳承與地方經濟並進的政策目標。

更多引新聞報導

新北老屋整建補助升級 黃心華促一條龍協助降低門檻

防災盲點多！新北坡地擋土牆崩塌 黃心華提四大建議

