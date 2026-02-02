客家幣未納新北商家 呂家愷呼籲中央體恤鄉親心聲

248260202a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市客家人口高達67萬人，佔全市人口1/6，人數居全國第2。市議員呂家愷表示，行政院推動的客家幣政策，目前全國1800多間特約商店中，沒有任何一間新北商家被納入，新北客家文化能量強大，包含三峽客家文化園區、樹林客家藝文館，以及眾多餐飲與文創商家，卻未在政策執行面獲得重視。他呼籲中央體恤鄉親心聲，儘速將新北商家納入適用範圍，讓資源公平分配。

呂家愷強調，照顧客家鄉親的權益不分地方或中央，政策應讓真正生活在土地上的商家受惠，新北客家文化深植地方，卻在客家幣特約商店數量上掛零，與實際規模不成比例。針對資源分配問題，他持續在議會與相關單位溝通，爭取各項建設與資源，確保政策落實。

在地方建設方面，呂家愷協調推動多項具體計畫，成功爭取客家藝文館周邊步道整修，提升環境安全，並推動客家藝文館舞台整建，完善展演空間。同時，他積極推動客家文化園區活化，讓文化設施能帶動地方發展。這些行動目標明確，都是為了改善鄉親的使用品質並發揮場館功能。

呂家愷表示，服務團隊堅持持續與客屬鄉親交流，透過傾聽意見來探討地方需求，他承諾會持續為客家鄉親發聲，讓客家文化在新北市獲得尊重與支持。他將緊盯各項建設計畫進度，確保資源真正落實在地方，讓新北客家人的需求被看見。

照片來源：新北市議員呂家愷臉書翻攝

