客家幣用了沒？卓揆推薦龍潭「晴耕雨讀小書院」 感受客庄人情與書香

行政院長卓榮泰22日下午在客家委員會主任委員古秀妃的陪同下，前往桃園市龍潭區參訪「晴耕雨讀小書院」。圖：客委會提供

行政院長卓榮泰22日下午在客家委員會主任委員古秀妃的陪同下，前往桃園市龍潭區參訪「晴耕雨讀小書院」，除瞭解客家幣政策的實際使用情形，也與在地客家青年進行交流。

洪毓穗與曾建富夫妻共同經營的小書院，成立於2012年。圖：客委會提供

卓榮泰抵達後，首先聽取書院負責人洪毓穗與曾建富夫妻介紹書院創立歷程，並表示，晴耕雨讀小書院不只是書店，更是地方文化的入口，也是青年返鄉與客語生活化的最佳示範，期盼未來能吸引更多旅客與青年走進龍潭，親自感受客庄的人情與書香。

「晴耕雨讀」是客家人的祖訓，代表著客家族群以務農維生與重視教育並行的生活哲學。圖：客委會提供

卓榮泰及古秀妃並與現場客家青年座談，詢問大家是否獲得客家幣，同時瞭解青年在地方創業、文化推廣上的實際需求。卓榮泰也提到，台灣擁有多元文化，值得被世界看見，期盼未來客委會也能推動「國際客家幣」，邀請外國朋友來到客庄認識客家文化。

廣告 廣告

對於於客家幣政策成功吸引許多人前往客庄旅遊、購物與用餐，卓榮泰也對此表達肯定並強調，客委會透過客家幣政策，讓店家與消費者之間有更多客語的使用，將語言的復振與客庄經濟結合，展現建立「𠊎（我）講客」生活圈的願景，也受到參與店家與民眾的認同。行政院將持續支持客委會推動相關計畫，希望讓客庄有更多能像小書院的負責人一樣，將專業投入地方，讓文化在客庄持續生長。

客委會表示，由洪毓穗與曾建富夫妻共同經營的小書院，成立於2012年，書院空間原為曾建富阿公的豬圈，兩人從自學木工做起，把門板、窗框與舊器物重新利用，打造出充滿木質調與閱讀氛圍的文化場域。十多年來，書院陸續推出《開一間小書店》年度刊物、選書策展、手作課程及客家諺語文創商品，成為龍潭地區深具特色的文化據點。

洪毓穗與曾建富談到，「晴耕雨讀」是客家人的祖訓，代表著客家族群以務農維生與重視教育並行的生活哲學，而這也是小書院的經營理念。希望在誘惑變多、閱讀量降低的時代，能打造一個空間舒適、安心，讓大家願意自然坐下來看書的環境。有不少人因為使用客家幣第一次走進書店裡，兩夫妻同時肯定發行客家幣帶動民眾認識客庄的機會。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中華郵政馬年郵票亮相！這天起開賣

全國家事類技藝競賽登場 中壢家商學子勇奪服裝設計金手獎第一名