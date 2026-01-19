客家庄老味道開枝散葉！「楊梅宴遇」年節必吃招牌土鵝肉、胡椒豬肚雞湯

位於桃園藝文特區的「楊梅宴遇」，專賣客家菜色與各式熱炒，年菜也很澎湃。

楊梅，位於桃園市西南部，舊名「楊梅壢」（客家話：Yòng-mòi-lak），而「壢」在客家話中意指「台地間的河谷低地」。清代時期，先民移居至此，看見滿山遍野的楊梅樹，便將這裡稱作「楊梅壢」，也成了著名的客家庄。

位在桃園藝文特區的「楊梅宴遇」，明明不在南桃園，店名卻直指楊梅，讓我這個在地人一開始也摸不著頭緒。原來，它是「大楊梅鵝莊」第三代姜禮豪自立門戶開設的新菜館。從楊梅起家的餐飲家族，第三代各自展店延續老味道，將客家精神一間一間開枝散葉。

楊梅宴遇曾在桃園客家美食評鑑中榮獲星級好評，與「大楊梅鵝莊」及「柚子花花青春客家菜」為關係企業。

姜禮豪表示，家中過年餐桌上，少不了悶筍與各式肉類。店內招牌「客家土鵝肉」延續楊梅老店的做法，不必特地跑到楊梅，在這裡也能吃到相同的老味道。選用大園養殖的白羅曼土鵝，每隻皆為飼養約90天的成鵝，新鮮現宰再以特殊水煮工法處理，煮熟再悶，冷卻風乾後抹鹽按摩，上桌前澆淋鹽水，使鵝皮保持濕潤光亮。肉質軟嫩帶彈、不乾不柴，一般常見的鵝種肉質較結實、肉香足，但對長輩來說較難咀嚼，因此特別選用改良品種，既有嫩度又保留了鵝肉本身的香氣，沾上特製黃豆醬更香，若年菜桌上有這道，保證很快就被掃光。

楊梅宴遇的老闆姜禮豪是大楊梅鵝莊第三代。

「楊梅宴遇」用餐空間寬敞，很適合大家庭聚餐。



