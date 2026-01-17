《客家廚房2》凱旋回台 利特、温昇豪永安漁港大啖在地海產

利特、江宏傑、陳庭妮一起騎協力車。（圖／客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》自開播以來話題居高不下，本週節目迎來全新篇章。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，攜手孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的豪華陣容，在歷經韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」的高壓洗禮後，正式凱旋回到台灣，展開一段截然不同的療癒旅程。

告別韓國分秒必爭的營業戰，成員們本集來到台灣唯一的客家漁港「永安漁港」。面對滿桌鮮美的海客料理，李元日主廚驚豔直呼：「這真的好美味！」眾人圍坐大快朵頤，展現難得的輕鬆氛圍。然而，悠閒時光轉瞬即逝，節目組突襲安排「自行車競賽」，讓原本的賞景行程瞬間變調為體力與默契的大考驗。

成員們需挑戰兩兩一組騎乘協力車，現場大夥奮力踩踏過程中，尖叫與笑聲不斷。李元日主廚更因體力不支崩潰大喊：「我的腰要爆了！」誇張反應讓全體成員笑翻。究竟回到台灣的第一天，在美食誘惑與激烈的體能競爭下，兩隊又會擦出什麼樣的火花？精彩內容敬請鎖定每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在 LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出的《廚師的迫降：客家廚房2》。

成員們本集來到台灣唯一的客家漁港「永安漁港」，品嚐在地好料。（圖／客家電視台提供）

