《客家廚房2》混戰升級 孝淵認證珪斌最強工讀生：動作真的很快！
台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題不斷，由利特、温昇豪、李元日、江宏傑與孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成的華麗陣容全面開戰，收視與熱度持續攀升。本周日（4日）播出全新一集，迎來關鍵的「第二個營運之夜」，兩大主廚李元日與趙序衡首度公開籌備多時的客家創意料理，誓言以視覺與味覺的雙重饗宴征服食客。
為了將腦海中的食譜完美呈現，李元日與趙序衡從備料刀工到火候翻炒皆嚴謹把關。料理一上桌，現場驚呼聲此起彼落，顧客紛紛大讚：「太好吃了吧！」兩位主廚成功將傳統客家元素與現代手法融合，打造出獨特的限定美味，讓團隊競爭戰況瞬間升級。
此外，大勢新人「音源強者」珪斌也驚喜現身支援高壓實戰。初次投入廚房的她坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」
孝淵也在一旁認證，笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏。」認證珪斌為最強工讀生。《廚師的迫降：客家廚房2》每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在 LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出。
