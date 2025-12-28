《客家廚房2》神祕大咖闖入！李元日面露難色：別讓專業的來

利特。（客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題持續延燒。除了原班卡司利特、温昇豪、李元日、江宏傑外，新加入的孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯，共8名成員也加入戰局。節目首度導入「分組對抗」機制，讓比賽規模與競賽張力全面升級。

延續上一集的緊張節奏，餐廳進入第二天營業，再度開門迎戰。歷經首日磨合，兩隊成員迅速進入狀況，第二天的挑戰被視為真正的對決開始。廚房內外全面動員，為了搶佔營業額，負責外場的温昇豪與陳庭妮使出渾身解數，積極推銷自家菜單，甚至上演激烈的「搶人大戰」。

李元日（左）、孝淵開心擊掌。（客家電視台提供）

就在大家全力投入、忙得不可開交之際，一名神祕客突然現身餐廳，氣氛瞬間緊繃。喜飯看到對方身影驚呼：「那是誰？」陳庭妮也立刻衝進廚房通報，原本專注料理的李元日與趙序衡瞬間停下手邊工作，趙序衡追問：「你說誰來了？」李元日更當場崩潰直呼：「都說了，別讓專業的來這裡！」

