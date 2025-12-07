《客家廚房2》競爭太激烈「冒火藥味」 主廚驚吐：不做了

第二季開拍成員展現好交情。客家電視台提供

首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出後即引爆熱烈話題，更在今年榮獲金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，第二季飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，節目卡司全面升級，包含利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，八名成員共同參與，本季加入分組對抗機制，令實境節奏更加緊湊、競爭張力全面升級。節目將於本週12月7日首播第一集。

相較於第一季講求「同心協力」，本季《客家廚房 2》以「良性競爭」為核心，新加入的趙序衡與第一季元老李元日比拚廚藝，勢必在廚房有一場「競爭廝殺」，兩人以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材作為料理元素展開競賽，李元日故意在廚房磨刀霍霍的專業氣勢，讓趙序衡主廚笑說：「你要這樣對我下馬威嗎？」兩人微妙的互動中隱含濃濃火藥味。更慘酷的是，節目在分組時竟以兩位主廚的料理美味程度作為「選邊站」標準，成員們需站到他們認為較美味的料理主廚身後，面對殘酷二選一，李元日甚至忍不住喊出：「我不做客家料理了！」讓現場笑聲與緊張氣氛同時升高。

廣告 廣告

李元日為首的完美隊伍。客家電視台提供

日前節目成員也先到新光摩天大樓1樓廣場出席貨櫃特展開幕，雖然天氣有微涼，展區仍被大批粉絲包圍，排隊人潮沿著紅龍綿延不絕，展現《客家廚房》驚人的高人氣。展間除了劇照牆可供觀眾尋寶外，也設有數位互動遊戲，成員們現場參觀時都覺得新鮮有趣。江宏傑分享：「印象最深的是展區放了很多我們的照片，讓我彷彿回到拍攝時努力經營廚房、接待客人的那些畫面。我們也很用心把客家文化與美食帶給台灣和韓國觀眾，看到這些紀錄真的很感動。」

除了精彩可期的節目之外，播出期間節目也推出許多聯名活動：12/3-12/10在新光摩天大樓1樓廣場有貨櫃特展，拍攝期的大稻埕貨櫃餐車化身成為展間內有精選劇照牆、AR藝人濾鏡、數位互動遊戲 ，參加還有機會抽中小禮物；從12/10起，全台7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋販售門市，同步推出與節目聯名的蜜金桔霜淇淋；從12/17起，全台真珠-台灣佳味也可以吃到節目的聯名料理，包含：鹹菜燉豬骨、客家烤鹹豬肉、蜜金桔氣泡飲，讓觀眾除了看了開心之外，也可以實際體驗到節目中美味的料理。



回到原文

更多鏡報報導

柾國爆緋聞後RM開直播！首度認了想過「解散BTS」 真心告白網震撼

孫德榮澄清「沒吐血進ICU」 曝「于朦朧給他證物」真相

白潤音遭主廚怒吼：為什麽不看食譜 上菜秀日文意外「曝身世」