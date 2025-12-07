《客家廚房2》競爭太激烈「冒火藥味」 主廚驚吐：不做了
首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出後即引爆熱烈話題，更在今年榮獲金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，第二季飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，節目卡司全面升級，包含利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，八名成員共同參與，本季加入分組對抗機制，令實境節奏更加緊湊、競爭張力全面升級。節目將於本週12月7日首播第一集。
相較於第一季講求「同心協力」，本季《客家廚房 2》以「良性競爭」為核心，新加入的趙序衡與第一季元老李元日比拚廚藝，勢必在廚房有一場「競爭廝殺」，兩人以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材作為料理元素展開競賽，李元日故意在廚房磨刀霍霍的專業氣勢，讓趙序衡主廚笑說：「你要這樣對我下馬威嗎？」兩人微妙的互動中隱含濃濃火藥味。更慘酷的是，節目在分組時竟以兩位主廚的料理美味程度作為「選邊站」標準，成員們需站到他們認為較美味的料理主廚身後，面對殘酷二選一，李元日甚至忍不住喊出：「我不做客家料理了！」讓現場笑聲與緊張氣氛同時升高。
日前節目成員也先到新光摩天大樓1樓廣場出席貨櫃特展開幕，雖然天氣有微涼，展區仍被大批粉絲包圍，排隊人潮沿著紅龍綿延不絕，展現《客家廚房》驚人的高人氣。展間除了劇照牆可供觀眾尋寶外，也設有數位互動遊戲，成員們現場參觀時都覺得新鮮有趣。江宏傑分享：「印象最深的是展區放了很多我們的照片，讓我彷彿回到拍攝時努力經營廚房、接待客人的那些畫面。我們也很用心把客家文化與美食帶給台灣和韓國觀眾，看到這些紀錄真的很感動。」
除了精彩可期的節目之外，播出期間節目也推出許多聯名活動：12/3-12/10在新光摩天大樓1樓廣場有貨櫃特展，拍攝期的大稻埕貨櫃餐車化身成為展間內有精選劇照牆、AR藝人濾鏡、數位互動遊戲 ，參加還有機會抽中小禮物；從12/10起，全台7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋販售門市，同步推出與節目聯名的蜜金桔霜淇淋；從12/17起，全台真珠-台灣佳味也可以吃到節目的聯名料理，包含：鹹菜燉豬骨、客家烤鹹豬肉、蜜金桔氣泡飲，讓觀眾除了看了開心之外，也可以實際體驗到節目中美味的料理。
更多鏡報報導
柾國爆緋聞後RM開直播！首度認了想過「解散BTS」 真心告白網震撼
孫德榮澄清「沒吐血進ICU」 曝「于朦朧給他證物」真相
白潤音遭主廚怒吼：為什麽不看食譜 上菜秀日文意外「曝身世」
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 72
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 115
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 28
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 26
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 6 小時前 ・ 17
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 43
陳曉離婚10個月認「想法過時」 對戲小10歲女星感情觀「聽對方建議」
男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10