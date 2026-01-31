《客家廚房2》迎最終營業日 主廚李元日現場崩潰

《廚師的迫降：客家廚房2》迎來最終營業日。（圖／客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》迎來最終營業日，歷經韓國餐車大戰與台灣客庄洗禮後，成員們的體力與專注力皆已達極限。就在全員面露疲態之際，本週迎來最強外援「史上最狂二廚」QWER成員Magenta驚喜現身，為貨櫃餐廳注入超強電力。

Magenta一踏入廚房便充滿元氣地宣言：「我是Magenta主廚。」隨即切換為「應援模式」穿梭內外場，以誇張動作與熱情活力帶動氣氛。然而，這股源源不絕的精力卻讓忙於出餐的主廚李元日大感吃不消，一邊埋頭料理、一邊露出哭笑不得的表情，甚至崩潰大喊：「Magenta，夠了，真的夠了！」逗趣互動瞬間沖淡了現場的疲勞與緊繃。

Magenta與李元日一起在廚房打拚。（圖／客家電視台提供）

然而挑戰接踵而至，最終營業日狀況百出。外場組的温昇豪遭遇客人突襲式質疑，指著盤中福菜困惑問道：「這個福菜為什麼是酸的？是不是加了什麼？」面對關於客家風味的「靈魂拷問」，現場氣氛降至冰點。面對客人的味覺懷疑，温昇豪將如何機智化解危機？

在Magenta的熱情助攻與成員們的最後衝刺下，這場結合文化衝擊與實戰壓力的終極營業，能否順利拼湊出第二季最後一塊完美的營業拼圖？精彩內容敬請鎖定每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出的《廚師的迫降：客家廚房2》。

