《客家廚房2》餐車大賽開跑 兩隊南北韓邊界廝殺搶客

温昇豪、李元日、孝淵、喜飯開業前鼓舞士氣。（圖／客家電視台提供）

《廚師的迫降：客家廚房2》本周迎來全新挑戰，由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與珪斌組成的兩隊成員，正式告別室內餐廳，轉戰位於南北韓邊界的韓國知名景點「臨津閣和平世界公園」，展開首場戶外餐車對決。

《廚師的迫降：客家廚房2》在位於南北韓邊界的「臨津閣和平世界公園」，展開首場戶外餐車對決。（圖／客家電視台提供）

面對邊界肅穆卻悠閒的特殊氛圍，温昇豪直言：「公園離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」本次賽制要求兩隊在限時內販售獨家設計的「客家餐車料理」，率先完成100份銷量的隊伍即為贏家。面對排隊人龍迅速成形，現場節奏緊迫，趙序衡忍不住對江宏傑拍手催促，而李元日主廚則帶領孝淵全力趕製「客家熱狗堡」與「蜜金桔氣泡飲」，戰況一度陷入膠著。

為了爭奪勝利，外場戰況同樣激烈。温昇豪在烈日下滿頭大汗，不斷高聲指揮節奏。大勢新人珪斌則展現超強應變能力，化身「氣氛救援」，背起吉他在餐車前即興彈唱，用歌聲紓解民眾等候的焦慮，也為緊繃的比賽注入輕鬆氣氛。《廚師的迫降：客家廚房2》每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在 LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出。

珪斌用歌聲慰勞排隊客人。（圖／客家電視台提供）

