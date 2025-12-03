《客家廚房2》高規格動用200台攝影機 2主廚記者會現場「吵起來」

《廚師的迫降：客家廚房》第二季開播記者會。劉耀勻攝

《廚師的迫降：客家廚房》第二季全新改版強勢回歸！Super Junior 隊長利特再度領軍，攜手少女時代孝淵、神祕現身的黑白大廚，以及臺灣頂流明星共同參戰，卡司全面升級。節目今（3日）舉辦開播記者會，節目成員利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯全員出席。

南韓導演表示，比起第一季，第二季規模更大，不僅製作團隊的工作人員人數幾乎加倍，攝影機也幾乎用了200台以上，客人也多很多，希望第二季能更成功的把客家美食推廣出去。第二季最大亮點之一就是利特履行第一季的承諾，成功把「客家廚房」帶到南韓，節目正式跨出台灣，將客家味搬上南韓舞台，從苗栗三灣的傳統客家餐廳搖身一變成為漢江河畔的高級餐廳，不僅展現飲食文化交流，也讓整體拍攝流程更具挑戰性。

陳庭妮。劉耀勻攝

孝淵首次參加台灣綜藝節目，她表示感到很開心，但因為是第二季，所以有點負擔感，希望可以表現更好，記得當初拍攝有些溝通障礙，但透過一些肢體語言是可以解決問題的。此外，身為「機靈擔當」，她表示自己會觀察狀況，知道自己當下該做什麼事。

江宏傑。劉耀勻攝

同樣是第二季才加入的陳庭妮，一開始有點擔心無法融入，也有點擔心語言溝通問題，但加入後覺得大家很溫暖，張開雙手擁抱她、歡迎她加入。李元日主廚一開口便自信喊道：「我現在在南韓是最擅長客家料理的人，尤其是我有直接來到台灣學習，經過上一季歷練後是很有信心的，而且這次跟孝淵還有趙序衡主廚可以讓南韓民眾吃到客家料理，我覺得相當有意義。」

孝淵。劉耀勻攝

連兩季參與的江宏傑分享心情：「第一季真的就是菜鳥，像剛進社會一樣，第二季比較放鬆，而且地位升級了，自信心也提升不少，You can call me chief傑。」陳庭妮在一旁表示認同、力挺。

喜飯。劉耀勻攝

第二季加入的另一位主廚趙序衡表示：「我個人是製作比較主打年輕客群的客家料理。」李元日主廚一聽說：「那說我是老人嗎？」現場燃起有趣的火藥味。趙主廚補充道：「是用比較新式的方式製作料理。」同樣是本季加入的YTR喜飯是翻譯擔當，不過她表示：「自己不太擅長一心多用，現場温昇豪、陳庭妮會試著用英語跟客人溝通，所以很感謝他們。」另外，被問道工作難度高嗎？她笑說參加這節目是她「人生中最難的事情」。



