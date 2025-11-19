客家影像徵件、短劇比賽 號召全民說客家的故事

為了鼓勵民眾以影像記錄客家故事，客家委員會宣布「客家影像故事」系列徵件活動正式開跑，並同步公布全國首屆「客語短劇比賽」增設比賽組別，期盼吸引更多人踴躍報名參加。

拿起相機，紀錄客家文化，"客家影像故事徵件"起跑！分為社會組與學生組，參賽資格最小可到國小生，鼓勵各年齡層都來報名。









如果以年度主題「水」來創作，將有機會獨得50萬元獎金，總獎金也高達310萬元。

另一項「客家影像畢業製作孵育計畫徵選」則鎖定高中職以上學生的畢業製作，不只提供優秀隊伍50萬元輔導金，完成作品後再進行決賽，首獎20萬元





客委會主委古秀妃：「水其實是讓我們人類，可以永續生存的，很重要的命脈的基礎，所以我們特別，今年訂定水的主題，為年度的主題。」

另外，全國首屆「客語短劇比賽」也即將起跑！不限年齡，鼓勵更多人將生活中最有趣、最感動或最溫暖的片段搬上舞台。比賽總獎金提升至80萬元。

客委會主委古秀妃：「這個有主題，就各自自由發揮，有時間就是八到十分鐘。」





客委會希望，舉辦多元影像與短劇比賽，邀請更多人走進客家世界，透過創意演繹，展現客家文化。

(民視新聞楊怡安、鄭國陽台北報導)

