客家後生文學獎創紀錄！ 314件作品角逐，最小得主僅4歲





台北市客委會持續主辦的「後生文學獎」今年已邁入第11年，旨在鼓勵年輕創作者以客家故事、議題與文化特性進行書寫。

主題吸引力： 本屆以充滿想像力的主題「那天，我掉進了兔子洞」，成功吸引共314件優秀作品投稿，創下歷年新高。

跨域參與： 臺北市客委會主委吳文德表示，文學獎參與人數逐年攀升，很高興看到不同身分、不分客籍或非客籍的後生參與，甚至有海外後生出色的創作。他期盼後生們的好作品未來能持續改編、發展，將新一代的情感與觀點傳遞下去。

最小獲獎者年僅4歲，用蝸牛描繪學客語歷程

在12月7日舉辦的座談會上，頒發了客語詩、小品文、散文、短篇小說、圖文創作等獎項。五位評審（張典婉、葉國居、方梓、邱一帆、張郅忻）一致肯定整體作品的優秀表現。

客語詩的音樂性： 客語詩展現客家話的音樂性與閱讀層次，其中首獎得主靳龢（筆名），更以詩回應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害事件，展現客家視角的關懷。

圖文新亮點： 在圖文創作「兒童組」中，年紀最小的優選者——年僅四歲的吳允妡，以一隻可愛的蝸牛，描繪自己每天向阿公學一點客語的歷程，再次創下最年輕的獲獎紀錄。

家庭實踐： 另一獲獎者邱奕齊則是客家金曲音樂創作人邱廉欽的孩子，家人熱情出席，展現了母語家庭中共同實踐、推廣客家文化的多元想像。

跨世代交流：評審與得主對談激發無限可能

溫馨的座談會以古琴演奏家梁承忠的琴音揭開序幕，現場吸引許多後生參與，與資深客家文學前輩熱絡交流。吳文德主委也在尾聲透露驚喜：今年將後生文學獎的得獎作品融入客家服飾設計。

11年來，後生文學獎不只見證新世代的成長，也成為支持更多孩子與青年踏上創作之路的友善平台。在溫暖的氛圍中，每個兔子洞中的客家故事，將持續在大家心中散發微光。

