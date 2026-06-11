「客家戲棚遊學計畫」即起登場 深化環境教育

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記者劉昕翊／臺北報導

台北市客家文化基金會推動「客家戲棚遊學計畫」，即日起至6月13日在臺北市客家文化主題公園辦理系列活動，結合客家主題戲劇演出、客家公園導覽與假日親子售票場次，期透過表演藝術與戶外教育，引導學生從客家精神與文化地景中，理解環境永續、生態保育與地方文化之間的關聯。

活動以「走進劇場、走進園區、走進生活」為核心，聚焦「地方文化與環境永續的關聯」，並以SDGs永續發展目標作為延伸對應方向，平日校園遊學場次邀請臺北市國小師生參與，安排學生觀賞客家主題演出後，透過導覽走入客家公園，認識敬字亭、伯公亭、褒忠義民等特色地景，讓學生理解環境教育不僅存在於自然生態場域，也能從文化保存、珍惜資源、社區共好與友善環境的日常行動中實踐。

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其中，明（12）日則由景勝戲劇團演出《悟空飛了之風起芭蕉扇》，以《西遊記》經典橋段為靈感，結合客家戲曲、武打表演與當代生活議題，讓學生在熟悉又新鮮的故事中感受傳統戲曲的活力，並從火焰山、借芭蕉扇等劇情延伸思考氣候、環境變化與人類行為之間的關聯。

另外，6月13日假日售票場次由紙風車劇團帶來《小芬小蓮海底歷險記》，邀請親子觀眾於週末午後走進客家音樂戲劇中心，一同欣賞充滿互動感的兒童劇；活動採自由入座，透過海底冒險故事、互動式兒童劇場與客語詞彙學習，陪伴孩子在輕鬆有趣的觀演經驗中，認識生活安全、海洋環境與多元文化。

此外，購票觀眾於活動當日完成驗票入場後，亦可獲得「創意色鉛筆組」、「主視覺著色圖紙」及「主視覺主題便條紙」，讓孩子在觀賞演出後，透過著色與創作延續劇場體驗，將海底冒險、客語學習與環境想像帶回日常生活，於夏日午後展開一場兼具文化學習與環境教育意義的海底冒險。

「客家戲棚遊學計畫」結合戲曲演出、園區導覽與戶外教育，邀請學生走進臺北市客家文化主題公園。（台北市客家文化基金會提供）

景勝戲劇團《悟空飛了之風起芭蕉扇》結合客家戲曲身段與經典角色，讓學生在熟悉又新鮮的故事中感受傳統戲曲的活力。（台北市客家文化基金會提供）

紙風車劇團《小芬小蓮海底歷險記》以繽紛海底舞臺與互動演出，帶領孩子展開充滿想像的兒童劇。（台北市客家文化基金會提供）