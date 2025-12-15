客家推廣大耀進 新北第8、9座哈客館同步啟用

記者林普天／新北市報導

新北市第8、9座哈客館同步啟用，都會客家推廣能量大躍進！ 新北市政府今（15）日迎來客家文化推廣重要里程碑，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用。新北市長侯友宜攜手新北市客家事務局長劉冠吟親自主持啟用儀式，象徵新北都會區新增兩處客家文化聚點。兩座哈客館皆由新北市客家事務局與新北市教育局跨局處合作，分別位於三重明志國中與板橋中山國中，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。

侯友宜表示，新北市積極推動「4年5館、8年10館」的「新北哈客館」政策，以建立遍布城市的客家文化聚點為目標。除了新北客家文化園區外，哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，讓都會客家文化更扎根、更生活化。市府推動哈客館的具體成效：自108年起至111年，已陸續完成啟用中和、淡水、新店、新莊及板橋館，隨後於112年及113年分別啟用第6及第7的五股、蘆洲館。根據新北市客家事務局統計，既有的7座哈客館使用情形非常踴躍。其中，中和及五股館每月平均使用人次均超過2,000人，而板橋、新莊館每月平均使用人次亦逾1,000人，成效突出。

今年第8、9館板橋中山及三重館同步啟用後，客家局更預計於115年建置啟用土城及鶯歌館，8年內累計完成11館，超越「8年10館」的政見目標。

活動現場氣氛熱烈，特別邀請了明志國中管樂團、啟文幼兒園，以及三重地區客屬社團、美江及紅瓦民族舞蹈團帶來音樂、舞蹈、客語童謠的精采演出，展現跨世代、跨領域共融的客家文化樣貌。同時，貴賓們也參與植物槌染體驗，讓手作工藝走入日常，體驗客家美感與傳統精神。

哈客三重館及中山館兩館設計獨具巧思：三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌；室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。

