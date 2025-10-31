客家文創中心還整修中 李雅靜批行政效率低落

市議員李雅靜指出，鳳山客家文創中心在二○二三年一月六日風風光光開工，如今三年過去了，進度竟然只有三成多？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅靜卅一日指出，鳳山客家文創中心在二○二三年一月六日風風光光開工，如今三年過去了，進度竟然只有三成多？這樣的行政效率，讓人又氣又無奈。

李雅靜說，當年大張旗鼓地拜拜開工，許智傑立委也帶領中央官員到場高喊「爭取中央資源推動客家文化、強化軟硬體」，結果三年過去了，現場卻成了「停工的工地」，成了一個被遺忘的案子。

李雅靜進一步說，客委會楊主委狠狠的打臉許智傑立委，說中央預算在去年五月才核定，導致工程至今過了三年，工程進度才完成三成多，行政效率之低，讓人又氣又無奈。

廣告 廣告

李雅靜提到，鳳山的客家族群多、文化底蘊深，每年舉辦的客家文化相關活動人潮不斷，市府卻遲遲在鳳山交不出一個固定的客家文化據點，實在說不過去。她會持續監督，也透過議事廳公開質詢將問題凸顯出來，要求陳其邁市長能正視這個問題，別讓「文化建設」變成「紙上工程」。

李雅靜也建議，在未來的都市發展案中，像鳳山第一個捷運聯開案這樣的地點，就應積極爭取公共空間，設置大型托嬰中心，讓家長安心、孩子快樂成長。高雄需要的不只是硬體建設，更需要能夠貼近民眾生活的溫度與效率。