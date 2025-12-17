客家文化中心舉辦兵馬俑與秦文化體驗展 推出多項親子工作坊

（記者鄭松維∕台北報導）2025年年終文化展覽盛會，「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」訂於12月18日至28日在臺北市中正區汀州路三段2號臺北市客家文化中心三樓展廳盛大舉行。

「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」主視覺（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

活動內容係嚴選自「大秦雄風〜兵馬俑與秦始皇帝陵特展」的精華。該展於2024年首度以「世界文化遺產」──兵馬俑與秦始皇帝陵的最新考古、文物保護成果及以3D列印技術精製多款秦俑、秦文物組成展覽內容來臺展出，廣受觀眾熱烈好評。為饗北部觀眾並預告2026年正式展覽訊息特別推出今年的體驗活動，除展覽與展場體驗活動外，主辦方還精心舉辦秦文化主題講座、考古工作坊、秦俑修復工作坊、秦俑彩繪工作坊等十多場豐富的周邊活動，特別歡迎親子觀眾報名參加。展覽免費進場。

「將軍俑」是兵馬俑坑最高級的軍吏，迄今出土數量不多（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

「跪射俑」是很受歡迎的兵種（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

這項活動是由中華翰維文化推廣協會與陝西省文物交流協會、陝西省文物交流中心、秦始皇帝陵博物院等單位合作辦理。展場除介紹秦代歷史文化、秦始皇陵考古發現、展出將軍俑與跪射俑等複製俑外，也規劃「文物發掘體驗」、「文物對對碰」、「小小文物修復師」及「兵馬俑套色明信片製作」等豐富的互動體驗遊戲，並精美編印的展覽學習單提供學童及親子隊伍進行闖關考驗，內容涵蓋展場所展出的秦代歷史文化與兵馬俑製作、修復等文物保護觀念。學童透過寓教於樂的解答過程可以深化學習效果，也很適合親子共同參與，饒富趣味。

「修復工作坊」讓大小學員體驗兵馬俑修復的難度與樂趣（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

秦始皇帝陵位於陜西陝西省西安市臨潼區東約5公里處的驪山北麓，是中國歷史上第一個封建皇帝的陵墓。1974年，臨潼區西楊村村民在抗旱打井時，意外發現了秦兵馬俑坑。秦兵馬俑坑位於秦始皇帝陵以東1,500公尺外，共3處，構成「品」字形狀，占地面積逾20,000平方公尺，專家推測其中埋葬有兵馬俑約八千餘件，目前已發掘出千餘件。這些形象寫實的陶俑、陶馬和由其組成的氣勢宏大的軍陣，以及製作精良的車和兵器，體現出極高的歷史、科學和藝術價值。1987年被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」，同時進入名單的大陸地區文化遺產還有長城、故宮、莫高窟、周口店北京人遺址、泰山。歷年以來，兵馬俑受邀在世界各地巡迴展出，深受觀眾的歡迎。

「考古體驗」讓學員感受考古學家的臨場工作（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

秦代自秦始皇後的歷史雖不長，但在政治、制度、社會、文化等各方面對後世的影響極為深遠，學者認為要談中國歷史，就迴避不了秦代的身影。秦始皇推行郡縣制，統一文字、貨幣與度量衡，奠定了中國歷代政治與文化基礎。這次體驗活動將秦代歷史文化以豐富展出內容及展場體驗活動生動呈現出來，讓大小觀眾充分享用這場跨越兩千年時空的文化饗宴。

「四色套印體驗」讓觀眾自行操作，完成一張獨一無二的兵馬俑照片（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

除展覽與展場體驗活動外，主辦方還精心舉辦秦文化主題講座、及秦俑考古、修復工作坊等十多場豐富的周邊活動，透過多元視角深入了解兵馬俑與秦代文化。上述活動均採預約報名，講座為免費參加，工作坊酌收工本費，名額有限，額滿即止。詳洽（02）2706-0869（中華翰維文化推廣協會）。

「記憶大考驗」展現觀眾觀展的吸收能量，超有挑戰性（圖片提供∕中華翰維文化推廣協會）

