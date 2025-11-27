客家文化到校 玩中學展成果

台北市客家事務委員會於文山區萬興國小舉辦「客家文化到校」成果記者會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市客家事務委員會二十七日於文山區萬興國小舉辦「客家文化到校」成果記者會，呈現一一四年度巡迴執行情形，並宣布一一五年度計畫正式接力啟動。展現了客家文化到校推動成果的深度與溫度，現場規劃四大主題展區，全方位呈現一一四年度的亮眼成果。

台北市客委會吳文德主委表示，「客家文化到校不只是課程，而是一段師生、家長與社區共同參與的文化旅程。我們希望透過遊戲化與沉浸式教學，讓孩子在自然環境中說客語、親近客家文化、喜歡上客家。『當我們ＯＮＥ在一起』不僅喚起早期在禾埕玩樂的記憶，也象徵夥房一家子的同心協力與家庭力量。」

廣告 廣告

萬興國小蕭建嘉校長也表示，「文化到校讓語言不再只是課本，而是透過玩中學、合作學，自然融入課堂，孩子的笑容就是最真實的學習證明。」記者會中小特使手持童玩令牌，邀請來賓與媒體共同體驗縮小版「夥房大富翁」，象徵文化與教育同行、共下向前。

客委會指出，一一五年將持續深化遊戲化、互動式與主題式教學，並規劃不同活動主題；此外，也預計提前啟動巡迴作業，期盼文化到校列車能讓更多學校申請參與，讓文化在孩子的笑容中延伸得更遠。