客家文化創新轉譯 音樂比賽唱出客家新風貌

花蓮縣客家事務處舉辦「二0二五縱谷HAKKA音樂節系列活動-音樂創作比賽」，在花蓮縣客家文化園區演藝堂順利完成，比賽自公告起即吸引全國各地音樂愛好者熱烈報名參加。

現場匯聚多組優秀團隊與觀眾，氣氛熱鬧、演出精彩，透過流行、搖滾、民謠等多元曲風，唱出客家語融入當代音樂的創意與能量，充分展現客家文化創新轉譯與多元風貌，並舉行優勝團隊頒獎（見圖）。

縣長徐榛蔚對於客家文化的創新相當注重，表示花蓮是個充滿故事與靈感的地方，從山海到人文風情，都是創作的泉源，鼓勵創作者把對家鄉、文化的感情及對生活的體悟寫進旋律中，用創作為客家發聲，讓世界聽見客家好聲音。縣府致力打造國際化的觀光文化城市，以音樂、影像、藝術等形式，給予年輕世代有更多展現創意與才華的舞台，未來也將結合教育與產業資源，打造花蓮成為孕育原創能量的文化大縣。

客家事務處長潘乾鑑表示，縱谷HAKKA音樂節今年首度增設「音樂創作比賽」項目，徵件對象不分族群、不限年齡，希望吸引更多對音樂有熱情的朋友參與，讓音樂成為文化交流的橋樑，不論是不是客家人，都能透過創作與演唱，更深入了解客家語言與文化內涵，期勉所有參賽者「持續創作、勇敢表達」，用音樂讓世界聽見屬於客家文化的聲音。未來縣府將透過「縱谷HAKKA音樂節」持續推動音樂創作、歌唱比賽等活動，期打造花蓮成為東台灣最具文化深度與創意活力的城市。

本次比賽收到全臺各地共五十件原創作品，經過大會評審團初審評比後，選出十五隊優秀選手到花蓮參加比賽，參賽者年齡橫跨學生、音樂工作者與在地樂團，顯示客家音樂的魅力正在跨越族群與世代，並藉由鄉親熱情的參與，讓今年的音樂創作比賽成果豐碩，使客家音樂在花蓮這片土地上持續綻放光芒，唱出屬於這個時代的感動。