《客家新世代願景論壇》正修科大登場

由高市客家事務委員會與高雄市客家文化事務基金會共同主辦的「二○二五客家學×青年論壇系列活動」邁入最終場次，《客家新世代願景論壇》於八日在正修科技大學正式登場，作為系列活動中最受關注的重點場次，該論壇吸引來自全台的青年學子、客家相關師生、文化實踐者與關注客家議題的公私部門代表齊聚一堂，現場座無虛席，展現跨世代對話的熱度與文化行動的能量。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，論壇首日以「語言復振」、「青年參與」與「節慶創新」為三大核心議題展開討論，邀請旗美社區大學校長張正揚與美濃愛鄉協進會總幹事邱靜慧擔任引言講者，兩位講者深入的觀點引起現場與會者熱烈共鳴，也為論壇開啟具行動力的對話契機。

為鼓勵青年主動發聲，論壇特設「互動牆」，開放與會者書寫對客家文化的想法與提問，其中不乏「客語是否能轉化為青年族群的生活語言」、「除了返鄉，還能如何參與地方創生」等具啟發性的問題；這些提問彙整後將由講者於論壇中回應，進一步深化跨世代的交流。

該論壇亦融入永續理念，午餐全程使用無塑包裝的環保餐盒，餐點選用在地小農友善耕作的蔬食食材，此外，與會者可獲得使用高雄在地水果製成的「水果酵素」作為伴手禮，體現地方創生與環境友善的精神。

高市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，該論壇不僅是知識與經驗的交流，更是一次以行動為導向的文化實踐平台；客家文化的延續與發展，不能止於理念的維繫，而必須透過教育、產業、社會參與與政策支持等多重路徑推動。青年作為未來十年最關鍵的行動者，更應主動投入，共同描繪下一個世代的文化藍圖。楊主委也特別感謝正修科大提供場地與資源，讓該論壇得以順利進行。

《客家新世代願景論壇》為期兩天，今日將持續進行「技藝傳承」、「公私協力」、「數位文化發展」及「青年行動提案展」等議題的深入交流，預期將激盪出更多創新觀點與合作可能；主辦單位也邀請社會各界持續關注論壇後續成果，共同推動客家文化的傳承與創新。

活動地點為正修科大生活創意大樓三樓，相關花絮與講者精華內容，將陸續公布於高雄市客家文化事務基金會粉絲專頁及二○二五客家學×青年論壇系列活動官網(https://www.hakkayouths.com/)。