客家歌聲點亮歲末夜 頭份聯歡音樂會吸引人潮

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】頭份市公辦理2025歲末聯歡暨文化觀光行銷活動，12月27日晚間規劃歲末聯歡音樂會，縣長鍾東錦到場歡迎各地遊客與鄉親同樂，而縣府耶誕城活動與今晚的演唱會都邀請客家歌手演唱，其中客家新生代歌手江晟榮為苗栗子弟，各界重視客家語言及文化發展，未來將持續努力，祝福鄉親新的一年各方面都一馬當先、馬到成功，身體健康、萬事如意。

頭份市歲末聯歡暨文化觀光行銷活動27日一早安排「挼粄圓」活動，晚上則規畫歲末演唱會，邀請創作歌手韋禮安，以及超人氣樂團芒果醬、冰球樂團、公館青少年、創作歌手吳獻還有客家新生代歌手江晟榮等輪番獻唱。

27日晚間歲末演唱會於頭份運動公園羅馬廣場登場，寒冷的天氣也擋不住歌迷們的熱情，吸引無數粉絲等待歌手們帶來的精彩演出，苗栗縣長鍾東錦以及各級民意代表等人也到場同樂，歡迎來自各地的歌迷遊客們，邀請大家也到其他鄉鎮遊玩。

縣長鍾東錦表示，頭份市公所規畫活動上午與長輩、小朋友體驗搓湯圓、熝湯齊，晚間就是年輕人的音樂會，24日苗栗縣耶誕城活動剛結束，由頭份市公所接棒為鄉親舉辦熱鬧活動，而明年下學年度營養午餐將由縣府及公所共同負擔，感謝議會及公所、代表會的支持，希望透過這項福利政策減輕家長壓力，也期待在各界的合作之下，繼續為苗栗各世代族群打造更美好的未來。