客家歌謠交流觀摩賽 萬人唱客家歌謠唱Do心花開

▲來賓欣賞採茶山歌表演。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由客家委員會主辦的「客家歌謠交流觀摩賽」，自2019年啟動以來已連續舉辦七年，活動深耕全國客家地區，推動語言與文化的代代傳唱。今年為鼓勵團隊擴大參與規模，報名規範上調至每隊20人，仍吸引近500團踴躍報名，參賽人數突破1萬2,500人再創新高，展現客家歌謠推廣的深厚基礎。

接續北區及東區賽事後，中區賽事余11月28日至30日假國立聯合大學大禮堂舉行，來自苗栗、台中、南投及彰化縣市等地超過四千名選手登台競唱，三天賽程熱力不斷，歌聲交織成中台灣最動人的音符。經過激烈角逐與專業評審，最終由台中市內女聲合唱團脫穎而出榮獲特優獎；優等獎則由苗栗縣造橋鄉豐湖社區發展協會、優樂合唱團、苗栗縣公館鄉中義社區發展協會獲得；財團法人苗栗縣特殊教育關懷協會則獲得評審團獎。

客家委員會為推動客家語言與文化永續傳承，透過客家歌曲之傳唱，提升客家語言文化與精神之能見度，並提供北、中、南、東地區客家社團成果展演及增加客家鄉親互動交流的機會。今日假國立聯合大學大禮堂舉辦中區場頒獎典禮，客委會副主委范佐銘與苗栗縣副縣長邱俐俐、行政院中區聯合服務中心副執行長李貴富、苗栗市長余文忠等進行頒獎。

客委會副主委范佐銘表示，自2019年以來舉辦「客家歌謠交流觀摩賽」已邁入第七屆，今年參賽隊伍近500團超過1萬2,500人，再次創下歷年新高，今年中區報名163隊逾4,000人參賽，其中苗栗縣參賽隊伍140隊逾3,000人參賽，7歲至101歲的參賽陣容，同台共譜跨世代的音樂畫面，充分展現客家歌謠「唱無年界、代代相傳」的文化精神。

副縣長邱俐俐指出，苗栗縣政府積極推動客家事務及客語為通行語，屢獲客委會肯定，106至113年度榮獲推動客語為通行語評核全國第一，蟬連七年優等佳績，執行成效亮眼，縣府會持續舉辦客家歌謠八音暨採茶戲成果匯演、大人細子鬧熱打嘴鼓及客家廣場舞比賽等多元活動，希望大家在日常生活中多講客家話，努力營造客語友善環境。