客家社政表現超標 盧秀燕：打造幸福宜居城

▲市長盧秀燕主持客家事務推動會議，府將運用AI科技與跨機關協作，深化客語服務與文化推廣(圖／客委會提供2025.12.2)

▲社區關懷據點辦理客語歌詞班唸歌謠(圖／客委會提供2025.12.2)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府（1）日召開「114年第2次客家事務推動會報」，由市長盧秀燕親自主持，邀集市府31個局處機關代表與會，並特聘語言學專家鍾榮富教授蒞臨指導。會中除檢視年度執行成果，更聚焦跨局處資源整合。盧秀燕強調，台中客家人口約50萬人，佔全市五分之一，市府將持續運用AI科技與跨機關協作，深化客語服務與文化推廣，落實「幸福宜居」的城市願景。

盧秀燕在會中指出，客家事務是市政施政的重要一環，絕非單一機關的責任，必須透過跨局處通力合作才能深入基層。她舉例，未來應積極導入AI科技輔助客語推廣，並盤點各單位具備客語能力的同仁投入第一線服務，讓市政服務更具溫度與廣度。盧市長也期勉各機關不只要達成量化指標，更要注重服務內容的質化提升，展現台中多元文化的獨特魅力。

廣告 廣告

市府依據「國家客家發展計畫」制定台中市客家發展計畫，涵蓋社政、觀光、衛教、運動、文化、民政及經濟等七大面向。今年度在各機關協力下成果豐碩，其中以「社政類」表現最為突出。相關局處結合衛福部長照2.0政策，在醫療資源較缺乏的客庄地區推動在地化照顧，並於托育中心、長者關懷據點及伯公照護站導入客語服務。

透過「客家文化加值」與「老幼同樂」策略，市府成功將客家藝文與語言融入日常研習與活動中。據統計，今年社政類相關活動共辦理425場次，達成年度目標值的8倍，成效斐然，獲盧秀燕高度肯定。

受邀出席的鍾榮富教授表示，從各局處的報告中，充分感受到台中市政府推動客語通行與傳承客家文化的積極態度，對於跨局處落實的具體成果給予高度評價。

盧秀燕全程參與會議，並在結尾時邀請各局處代表即席以客語進行意見交流，現場氣氛熱絡。她強調，語言的多樣性是台灣文化的重要資產，期許同仁深刻體認並尊重其價值，持續朝向多元、共融、共榮的城市目標邁進，讓客家文化在台中持續發光發熱。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

勿闖！大坑這些步道「全線封閉」有危險

薩瓦迪卡 泰國慶台中登場 歡慶台泰友誼

中捷綠線延伸大坑彰化 綜規預計明年首季送審