客家老味新創！ 酸柑茶升級 做工繁複去油養生
民視新聞／綜合報導
您吃過柑橘、喝過茶，但加在一起泡的茶，能想像嗎？來自客家人的養生茶品－酸柑茶，用大顆的虎頭柑，先挖空果肉，留下果皮，再加入特製的茶葉熬煮，泡出一杯好茶，過程繁瑣。業者耗時一年，透過改良，加入好茶葉、好藥材，提升功效。
柑橘皮，加入大顆枸杞，再鋪上滿滿茶葉，捲一捲，拿繩子五花大綁，就像綁粽子，小小柑橘粽放上蒸盤。
另一邊，檸檬果肉挖空，再填滿茶葉，同樣以棉繩綁起來，通通送進蒸籠，大火慢燒，來自客家人的養生茶品，酸柑茶，利用本來個頭就很大的虎頭柑挖空果肉，留下完整的果皮，再放入特製好的茶葉，過程相當厚工。
酸柑茶業者 劉還月：「因為虎頭柑的陳皮效果還滿不錯的，然後又加上各種青草藥，所以會加上多止咳化痰這一類的藥材。對早期的客家人來講，它是藥不是茶，那當然它是茶，也是另外一種慢慢演變過來的。」
細細一品，嗯，好茶，酸微(sng-bui）啊酸微，還相當回甘，酸柑茶不僅助消化、解油膩，精挑細選好茶葉，保留純粹味道，忍不住一口接一口。不過，傳統酸柑茶，不僅製作費功夫，還會有剩餘茶料保存問題，如今業者耗時一年，改良做法，讓酸柑茶大升級。
酸柑茶業者 劉還月：「因為這茶是後發酵茶，也就是在茶的分類裡面的黑茶，它是用微生物發酵的，所以它把所有的物質，透過微生物的分解跟重組，它去掉了茶褐素，去掉了很多那種會導致你睡不著的（物質）。」
民眾：「客家人都是很重鹹味，所以比較油那些啦，配這個茶很好，可以解油膩。」
從傳統中創新，也保留客家原始的好味道，古早味酸柑茶，有別以往對養身茶的印象，老少咸宜。尤其過年期間，吃多了大魚大肉，配上這客家的好滋味，喝得輕鬆無負擔。
