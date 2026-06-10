客家藝文巡演開跑 北市15行政區熱鬧開台

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記者黃朝琴／臺北報導

臺北市115年「客家藝文活動社區巡演」，將於6月13日至9月20日登場，以「靚客都會．客藝綻放」為主題，結合都會生活與客家文化特色，邀請多組藝文團隊深入15個行政區，透過戲劇、音樂、舞蹈、親子互動，打造兼具親子娛樂與文化體驗的藝文盛會，讓民眾就近感受傳統與創新兼具的客家藝文魅力。

除精采舞台演出，活動現場規劃多項客家文化體驗，包括彩繪迷你油紙傘、客家美食品嚐－鹹菜包（豬籠粄）等親子互動活動，並結合摸彩活動，讓民眾有機會將精美好禮帶回家，打造兼具文化、娛樂與互動的客家藝文嘉年華。

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6月13日首場活動「龍潭愛樂管弦樂團」在大安區龍生里龍鳳公園帶來《客家靚聲樂饗客庄》，演出《魯冰花》、《四季紅》及《望春風》等經典作品，透過音樂傳遞臺灣文學與客家文化情感。 6月14日「奇岩室內樂團」文山區萬祥里帶來《落水天》、《客家世界》及《細妹按靚》等曲目，以悠揚樂聲陪伴市民度過美好夏日時光。6月27日「好玩的劇團」於松山區開明里復興公園帶來《宇宙馬戲團－幸福魔法書》，透過奇幻有趣的冒險故事與互動表演，帶大小朋友尋找幸福魔法的旅程，歡笑中體驗客家藝文的創意與溫度。

臺北市客家事務委員會表示，今年演出團隊陣容多元，包括「龍潭愛樂管弦樂團」、「奇岩室內樂團」、「好玩的劇團」、「流浪小丑劇團」、「銀河谷音劇團」、「自然而然劇團」、「搏逗兄弟」、「海波兒童劇團」、「鞋子兒童實驗劇團」、「咚咚舞蹈團」、「小青蛙劇團」、「SHOW影劇團」、「打勾勾劇團」、「瑪奇藝文工作坊」、「詠吟樂坊」等優秀團隊，共同帶來精采的客家藝文演出。

臺北市115年「客家藝文活動社區巡演」，6月13日至9月20日深入15個行政區演出。（北市客委會提供）