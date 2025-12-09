客家藝文競賽 尚仁國小等校獲獎

基隆市尚仁國小榮獲全國中小學客家藝文競賽國小高年級組客語口說藝術類第四名、國小中年級組客語口說藝術類第三名。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市致力推動本土語教育，客家委員會公布全國中小學客家藝文競賽全國總決賽名單，其中，基隆市尚仁國小榮獲國小高年級組客語口說藝術類第四名及國小中年級組客語口說藝術類第三名，碇內國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第三名及國小中年級組客語口說藝術類第二名，建德國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第二名，碇內國中則獲國中組客語歌唱表演類第三名。

獲得國小高年級組客語口說藝術類第四名及國小中年級組客語口說藝術類第三名的尚仁國小，在馮美齡老師的細心指導下，從語音校正到語氣表達，經過紮實的口語訓練而脫穎而出，高年級組以「客家寶」生動描繪客家文化的精隨；中年級組則以「地動災害預防」深入講述地震防災演練的重要性，展現學生優異的表達能力與對主題的深刻理解，為學校爭光。

碇內國小多年來在客語教學上深耕有成，多次指導學生參與競賽的林映臻老師表示，團員中有不少學生是來自閩南、新住民等非客語家庭，對客語基礎發音都感到困難，為協助學生克服困難，學校特別利用學生早自習或假日加強練習，經過長時間的努力，學生們終於在全國賽舞台上展現平日扎實的訓練成果，從全國各地客家庄學校中脫穎而出。

建德國小合唱團自創校以來持續耕耘音樂教育，由游健平老師擔任指揮伴奏，合唱團首度挑戰全國中小學客家藝文競賽，孩子們彼此鼓勵，在團隊的磨合與共鳴中一步步唱出了對文化的尊重與對音樂的熱愛，更一舉奪得佳績；碇內國中合唱團在鐘季霖老師的帶領下展開密集訓練，在舞台上以成熟的演唱技巧與豐富的肢體表現，讓客語歌曲散發出獨特而動人的魅力。