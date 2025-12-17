客家親子劇《燈怪》移師臺南 26日起連演3天

記者王勇智／臺南報導

客家親子劇《燈怪》將於26至28日連續3天、每晚7時，在臺南市安平區安億路路外停車場盛大演出。臺南市政府昨日舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲親自出席推薦，邀請市民朋友前來安平「打怪」，一同感受奇幻又溫暖的客家文化魅力。

《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，兼具娛樂與教育意義，透過生動的戲劇表現促進客家文化交流，讓孩子在觀賞演出的過程中，自然接觸客家語言與文化內涵，使其在生活中逐步扎根。

臺南市客委會指出，《燈怪》演出突破語言界線，劇中客語使用比例創下歷年新高，並透過巧妙設計的字幕與情境安排，讓孩子在欣賞劇情的同時，自然學習客語，輕鬆開口說客語、唱客家歌；活動現場準備3000支螢光棒，邀請觀眾化身為海底星光，與舞臺演出熱情互動。

《燈怪》將於26至28日在臺南演出，邀民眾感受奇幻又溫暖的客家文化魅力。（臺南市政府提供）

