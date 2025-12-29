客家親子劇《燈怪》臺南圓滿落幕！三天演出逾萬人次觀賞，共下唱客、歡喜打怪！

夜色中燈光亮起，親子圍坐舞台前跟著旋律哼唱客語，留下難忘的文化記憶。由客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025全新客家親子劇《燈怪》，昨（28）日晚間在臺南市安平區安億路路外停車場完成最終場演出，為期三天活動演出吸引逾萬名親子到場觀賞，現場歡笑聲與客語歌聲不斷。

臺南市長黃偉哲、客家委員會簡任視察劉慧萍、市議員沈震東、紙風車文教基金會董事長陳進財、董事蔡登俊及執行長張敏宜皆到場與市民同樂，共度充滿想像力的文化饗宴。

廣告 廣告

燈怪熱鬧進場

客家文化扎根臺南

市長黃偉哲表示，感謝中央客家委員會連續2年將優質的客家親子劇帶到臺南，透過藝術展演讓客家文化扎根；他也邀約民眾於12月31日到永華市政中心西側廣場參與跨年演唱會，一同到場感受不同的視覺饗宴。

現場大小朋友熱烈參與

語言從生活萌芽 讓客語自然走進日常

客家委員會簡任視察劉慧萍表示，她代表客委會主委古秀妃感謝市長黃偉哲大力支持，也希望大小朋友欣賞完這麼優質的客家親子劇後，能自然地學會客家歌與客語，讓語言種子在生活中發芽。

瓜瓜族演出

場場滿座互動熱烈 展現親子劇跨世代魅力

臺南市客委會主委陳新裕表示，《燈怪》演出期間，場場座無虛席，原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉更成為現場最受歡迎的橋段，大小朋友齊聲歡唱、熱情互動，充分展現親子劇跨世代的感染力。演出前規劃的暖場表演，集結學校合唱團及青年音樂演出者，展現客語音樂的多元樣貌，也為每一晚的演出揭開熱鬧序幕。

陳新裕更提到：「臺南客家、大家共下」，未來將持續透過戲劇與教育推廣等多元形式，讓客家文化在城市中持續發聲，陪伴更多家庭在生活中自然親近客語、認識客家，也為孩子留下屬於臺南的文化記憶。

瓜瓜族與現場民眾互動

（臺南市政府廣告，圖片來源：臺南市政府客家事務委員會）

更多放言報導

臺南市地政局布局逾千公頃土地開發 建構韌性永續宜居城市

冬季限定魅力登場！黑面琵鷺飛抵臺南渡冬，府城聖誕燈光與旅遊活動熱鬧展開