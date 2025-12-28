客家親子劇《燈怪》臺南圓滿落幕 3天演出破萬人次觀賞

【緯來新聞網】由客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025全新客家親子劇《燈怪》，於今（28日）晚間在臺南市安平區安億路路外停車場完成最終場演出，為期三天活動演出吸引1萬多名親子到場觀賞，現場歡笑聲與客語歌聲不斷，市長黃偉哲、客家委員會簡任視察劉慧萍、市議員沈震東、紙風車文教基金會董事長陳進財、董事蔡登俊及執行長張敏宜皆到場與市民同樂，共度充滿想像力的文化饗宴。

瓜瓜族演出。（圖／客家委員會提供）

市長黃偉哲表示，感謝中央客家委員會連續2年將優質的客家親子劇帶到台南，透過藝術展演讓客家文化扎根台南；另外也邀約民眾，12月31日到永華市政中心西側廣場參與跨年演唱會，一起來現場感受不同的視覺饗宴。



客家委員會簡任視察劉慧萍表示，代表客委會古秀妃主委對於黃偉哲市長大力支持表示感謝，也希望大小朋友欣賞完這麼優質的客家親子劇後，能自然地學會客家歌與客語，讓語言種子在生活中發芽。

燈怪進場。（圖／客家委員會提供）

臺南市客委會陳新裕主委表示，《燈怪》演出期間，場場座無虛席，原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉更成為現場最受歡迎的橋段，大小朋友齊聲歡唱、熱情互動，充分展現親子劇跨世代的感染力。演出前規劃的暖場表演，集結學校合唱團及青年音樂演出者，展現客語音樂的多元樣貌，也為每一晚的演出揭開熱鬧序幕。

台南市長黃偉哲（右6）、紙風車文教基金會董事長陳進財（右7）出席活動。（圖／客家委員會提供）

陳新裕主委進一步表示，「台南客家、大家共下」，未來將持續透過戲劇、與教育推廣等多元形式，讓客家文化在城市中持續發聲，陪伴更多家庭在生活中自然親近客語、認識客家，也為孩子留下屬於臺南的文化記憶。

