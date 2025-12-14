客家親子劇《燈怪》 苗栗3場破萬人觀看

記者黃朝琴／臺北報導

客委會主辦《燈怪》客家親子劇，本週末晚上擇定苗栗縣竹南國中海口分校預定地連演3天，故事描述陸上瓜族與海洋燈族攜手合作、共生共榮的歷程，免費開放觀賞，前2天破萬人次觀看，今晚還有最後1場次，歡迎大手牽小手一起來觀賞。

客家親子劇《燈怪》籌備近2年，由客委會和紙風車再次合作，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。劇情同時融入客家人「敬天惜物、尊重自然」的核心精神，傳遞珍惜環境與資源的價值。

為打破鏡框式舞台藩籬，特別準備了3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境，化身為海底不同顏色的光點，讓所有觀眾成為「燈怪」宇宙的一員，以彩色的燈海營造如同聖誕夜的歡樂氣氛，共同創造出魔幻的燈怪世界。

最吸睛的角色就是「燈燈國王」，在觀眾共同創造的「燈海」中穿梭現身。「燈燈國王」身高8公尺、身長11公尺，像是一棟3層樓房，結合大型機械人偶與科技特效，內含5千多個機械零件，能移動四肢行走、眨眼、張嘴噴氣、展翅與發光，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生，營造高度沉浸式的觀演體驗。

《燈怪》除了巨型的藝術裝置，還有15隻呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」同台演出。在瓜族身上都融入了創新的客家圖騰刺繡，成為既可愛療癒又具文化特色的代表。為加深孩子與角色之間的記憶，將它們可愛的身影製作成大型輸出，讓觀眾除欣賞戲劇，也能在現場「拍照打卡」，蒐集15隻可愛角色的身影，留下專屬於《燈怪》童年的客家回憶。

《燈怪》以人偶劇的方式演出，並結合原創音樂、3D動畫，讓孩子在驚奇中自然接觸客語。特別是原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉，旋律輕快、朗朗上口，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。

客家親子劇《燈怪》苗栗演出，與現場民眾互動。（客委會提供）

客家親子劇《燈怪》苗栗演出。（客委會提供）

客家親子劇《燈怪》苗栗演出現場大合照。（客委會提供）

客家親子劇《燈怪》苗栗演出，３天超過萬人次觀賞。（客委會提供）