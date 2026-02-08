客家親子大戲《燈怪》屏東開春首演! 邀請鄉親2月26日至28日走進奇幻劇場

由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子劇《燈怪》，將於2月26日至28日連續三天，在屏東市和生市地重劃區盛大演出，今(9)日由縣長周春米與客家委員會主委古秀妃，於屏東縣政府共同舉辦演出記者會，邀請鄉親觀賞開春首場演出，一起走進奇幻的「燈怪宇宙」，近距離感受《燈怪》魅力!

縣長周春米表示，客委會攜手紙風車劇團推出的客家大戲《燈怪》，今年首檔演出就選在屏東登場，為迎接這場開春大戲，縣府團隊跨局處整合資源、尋覓合適場地，考量演出將動用五千多個機械零件，必須具備硬鋪面條件，最終選定和生市地重劃區，此外，現場也規畫充足的停車空間與周邊市集，歡迎大小朋友們在連假期間，一起來欣賞精彩演出。

周縣長說，屏東孩子們對紙風車劇團非常熟悉，為讓藝術教育從小扎根，縣府每年於兒童節期間，邀請國小三年級的學童進入屏東藝術館欣賞演出，讓孩子在畢業前就擁有進入劇場的體驗，先前紙風車作品《雨馬》也來到潮州演出，現場聲勢相當壯大，相信開春客家大戲《燈怪》絕對是精彩可期!

客家委員會主委古秀妃表示，與紙風車劇團合作16年來，《燈怪》不論在音樂、戲劇與人員規模上，皆是歷年來最大製作，因此，在前期會勘合適場地的過程中，感謝周縣長率領的縣府團隊大力協助與支持，她說，這不僅是送給鄉親最好的新春禮物，更希望透過親子劇場，讓大小朋友們更加親近客家語言與文化。

《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，使用人偶劇的方式演出，並結合原創音樂、3D動畫，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事，其中，最受矚目的三層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含五千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼。

紙風車劇團團長任建誠表示，《燈怪》演出採用華語與客語交錯方式，搭配字幕呈現，讓大小朋友都不用擔心聽不懂客家話，劇中原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快、朗朗上口，現場更特別準備3000支螢光棒，讓孩童們跟著音樂、戲劇情境一起揮舞，讓所有觀眾都能成為「燈怪」宇宙的一員，共同走入瓜瓜族冒險的故事。