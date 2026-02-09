客家親子大戲「燈怪」開春首演 2/26至2/28屏東登場

屏東縣長周春米（左四）、客委會主委古秀妃（右四）邀請鄉親觀賞紙風車劇團開春首演的「燈怪」。

由客委會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子劇「燈怪」，將於二月二十六至二十八日連續三天，在屏東市和生市地重劃區盛大演出；縣長周春米與客委會主委古秀妃邀請鄉親觀賞開春首場演出，一起走進奇幻的「燈怪宇宙」！

周春米表示，客委會攜手紙風車劇團推出的客家大戲「燈怪」，今年首檔演出就選在屏東登場，為迎接這場開春大戲，縣府團隊跨局處整合資源、尋覓合適場地，考量演出將動用五千多個機械零件，必須具備硬鋪面條件，最終選定和生市地重劃區。

古秀妃指出，客委會與紙風車劇團合作十六年來，「燈怪」不論在音樂、戲劇與人員規模上，皆是歷年來最大製作；這不僅是送給鄉親最好的新春禮物，更希望透過親子劇場，讓大小朋友們更加親近客家語言與文化。

「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，使用人偶劇的方式演出，並結合原創音樂、３Ｄ動畫，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事，其中，最受矚目的三層樓高「燈燈國王」，身高八公尺、身長十一公尺，內含五千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼。

紙風車劇團團長任建誠說，「燈怪」演出採用華語與客語交錯方式，搭配字幕呈現，讓大小朋友都不用擔心聽不懂客家話，劇中原創客語歌曲「瓜瓜歌」旋律輕快、朗朗上口，現場更特別準備三千支螢光棒，讓孩童們跟著音樂、戲劇情境一起揮舞，讓所有觀眾都能成為「燈怪」宇宙的一員，共同走入瓜瓜族冒險的故事。