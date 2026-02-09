客家親子大戲《燈怪》 2/26-2/28走進屏東迎元宵

周春米縣長、古秀妃主委與燈怪朋友們合照

由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子劇《燈怪》，繼去年7月於臺北兩廳院藝文廣場首演，陸續於高雄、苗栗及臺南共4地演出，吸引超過5萬人次觀賞，今年開春第一檔將於2月26日到28日於屏東市和生市地重劃區展開連續三天演出。《燈怪》以「燈」為故事核心，串聯藝術、文化與年節氛圍，為屏東點亮開春文化第一盞光，一同體驗全新客家童話。

客委會表示，《燈怪》籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事。全劇結合可愛人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，最受矚目的三層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含五千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼。

廣告 廣告

客委會古秀妃主委指出，戲劇是孩子認識文化最自然、也最有力量的方式。和紙風車劇團合作16年來，《燈怪》是最大的演出製作及客語露出，並且透過童話故事，把客家人敬天惜物、守護家園的精神，轉化為孩子看得懂、感受得到的情感。選擇在春節後、元宵前來到屏東演出，希望讓文化成為家庭團聚的一部分，也讓客語在歡樂中自然被聽見、被使用。